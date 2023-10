DFL empfiehlt Schweigeminute am nächsten Bundesliga-Spieltag

Frankfurt. Am kommenden Spieltag soll es in den deutschen Profi-Ligen eine Schweigeminute geben. Diese Empfehlung sprachen DFL und DFB an die Klubs aus.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) empfiehlt für das kommende Wochenende in der Bundesliga und der 2. Bundesliga anlässlich des Terrorangriffs der Hamas in Israel eine Schweigeminute. Dies teilte der Ligaverband am Montag mit. „Nach den verheerenden Geschehnissen“ soll auf diese Weise den Opfern in Israel gedacht werden, hieß es in dem Statement. Der blutige Überfall der islamistischen Hamas auf Israel mit mindestens 1300 Toten und die harte israelische Reaktion im Gazastreifen haben den internationalen Sport in Israel stillgelegt. Die Partien von Israels Nationalteam in der laufenden EM-Qualifikation wurden zunächst verschoben.

Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) empfiehlt vor den Partien in der 3. Liga und in der Bundesliga der Fußballerinnen am kommenden Wochenende eine Schweigeminute. „Der terroristische Anschlag der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und die verheerende Eskalation im Nahost-Konflikt sorgen auch im deutschen Fußball für tiefe Betroffenheit“, hieß es in einer DFB-Mitteilung. Der Verband wolle gemeinsam mit der DFL ein Zeichen setzen.

Makkabi Deutschland vermisst Solidarität mit Israel

Alon Meyer hatte am Sonntag als Präsident des deutsch-jüdischen Sportverbandes Makkabi mangelnde Solidarität vom DFB und vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beklagt. „Selbstverständlich vermisse ich dort die uneingeschränkte Solidarität. Die hätte sofort kommen müssen. Zwar gab es bilaterale Gespräche, Telefonanrufe. Aber das reicht meines Erachtens definitiv nicht aus“, sagte Meyer dem Deutschlandfunk.

Vielmehr bedürfe es entsprechender Konsequenzen: „Eine Taskforce, die eingerichtet werden muss, um solche Hass- und Hetzparolen, die es auch bei Bundesligaspielen in der DFL gab, in Zukunft zu vermeiden“, sagte Meyer. Der DFB teilte auf Anfrage am Sonntag mit, er verurteile „jeglichen Antisemitismus in Deutschland. Wir beobachten das Geschehen auf und neben den Sportplätzen und sind mit Makkabi Deutschland weiterhin im Gespräch.“

