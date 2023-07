Die DFL plant keine neuen Anstoßzeiten

Frankfurt/Main. Die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel haben sich vorgestellt. Sie sprechen selbst von "bewegten Zeiten".

Tag vier ihrer neuen Aufgabe führt Marc Lenz und Steffen Merkel, beide 37, am Donnerstag in die fünfte Etage der Deutschen Fußball Liga (DFL). Durch die großen Fenster lassen sich die markanten hohen Frankfurter Gebäude erkennen, an einem Stehpult stehen die beiden neuen Geschäftsführer der DFL. Seit Juli führen sie den Ligaverband der Profiklubs, den die 36 Mitglieder in ganz unterschiedliche Richtung zerren wollen, nachdem der Einstieg eines Investors von der Mehrheit abgelehnt wurde. „Es sind bewegte Zeiten“, sagt Lenz.

Die beiden Führungskräfte, die zuvor schon bei der DFL tätig waren, können wohl noch unerkannt durch jede Fußgängerzone laufen, obwohl sie nun zu den mächtigsten Menschen im deutschen Fußball zählen. Sie sollen an der Spitze wieder für Kontinuität stehen. Christian Seifert leitete die DFL von 2005 bis 2021, seine Nachfolgerin Donata Hopfen ging schon zwölf Monate später. Oliver Leki (SC Freiburg) und Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) sprangen ein halbes Jahr ein.

DFL: TV-Rechte werden neu vergeben

Als derzeit wichtigste Aufgabe betrachten Lenz und Merkel die Ausschreibung der nationalen Medienrechte für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29. Bislang fließen etwa 1,1 Milliarden Euro pro Jahr zu den Klubs. Der Markt sei angespannt, meint Merkel. Im kommenden Jahr beginnt die Ausschreibung, vor der Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024 soll das Ergebnis verkündet werden. Fest steht: „Es wird keine neuen Anstoßzeiten geben.“

Geplant sei weiterhin eine digitale Bundesliga-Plattform, um in anderen Ländern notfalls Bundesliga-Fußball eigenständig zeigen zu können, sollte sich kein TV-Partner finden.

