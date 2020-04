Rad an Rad, Mensch an Mensch - die Tour de France lebt von der Begeisterung und der Nähe, wie hier 2018 auf dem Anstieg nach Alpe D’Huez.

Die Veranstalter der Tour de France wollen ihr Spektakel retten. Doch wie sollte es 2020 möglich sein, die Räder rollen zu lassen? Ein Kommentar.

Die Olympischen Spiele in Tokio hätten in diesem Jahr am 24. Juli beginnen sollen. Das Internationale Olympische Komitee zog eine Entscheidung lange hinaus und gab die Verschiebung um ein Jahr erst auf zunehmenden Druck vonseiten der Athleten bekannt.