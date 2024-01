Wegen Beckenbauer: Effenberg verlässt TV-Show unter Tränen

München. Im Sport1-Doppelpass erinnerten sich die Gäste an Deutschlands Fußball-Lichtgestalt Franz Beckenbauer. Stefan Effenberg ging das sehr nahe.

Spürbar angefasst war Stefan Effenberg im Sport1-Doppelpass, als es um den Tod der Fußball-Legende Franz Beckenbauer (✝78) ging. „Er war ein großartiger Mensch“, sagte Effenberg noch, ehe er sichtlich berührt aufstand und die Talk-Runde um Fußball-Persönlichkeiten wie Friedhelm Funkel, Ex-Profi Nils Petersen und Kommentator Wolf-Christoph Fuß mit Tränen in den Augen verließ. Erst nach der nächsten Werbepause saß Effenberg wieder auf seinem Platz.

Effenberg und Beckenbauer hatten ein enges Verhältnis, über das der 55-Jährige zuletzt mit Sport1 noch einmal gesprochen hatte. „Ich habe unter ihm gespielt, als er Präsident des FC Bayern war. Er hat mir vor Spielen immer hilfreiche Tipps gegeben. Wir hatten einen regelmäßigen Austausch und das war für mich unheimlich wertvoll.“

Mit Franz Beckenbauer hat der deutsche Fußball am Sonntag eine absolute Lichtgestalt verloren. „Franz Beckenbauer war der beste Außenminister, den Deutschland je hatte“, sagte Funkel. Der „Kaiser“ war mit Deutschland als Spieler 1974 und als Trainer 1990 Weltmeister geworden. Die Teilnehmer der Runde schwärmten von seiner stets offenen und warmherzigen Art, die Beckenbauer viele Freunde gebracht hatte und tauschten Anekdoten aus. Zudem kritisierten sie den Umgang mit ihm mit Blick auf die WM-Vergabe 2006.

Bundesliga gedenkt Franz Beckenbauer

Auch in der Bundesliga wurde Beckenbauer am Wochenende gedacht. In den Stadien wurde eine Schweigeminute zu Ehren des „Kaisers“ abgehalten. Besonders emotional war es am Freitagabend, als der FC Bayern München den 17. Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:0) eröffnete. Die Bayern-Profis wärmten sich mit der legendären Nummer 5 auf und trugen während des Spiels ein Sondertrikot mit der Aufschrift „Danke Franz“, dazu wie ihr Gegner Trauerflor.

Zudem hatte der FC Bayern zahlreiche Weggefährten des Kaisers zu der Partie eingeladen. Die Allianz Arena erstrahlte wie in den vergangenen Tagen mit dem Schriftzug „Danke Franz“. Vor der Südkurve hing ein schwarzes Banner mit dem Schriftzug „Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise - Ruhe in Frieden, Kaiser!“ Beim Einlaufen der Teams wurde das einst von Beckenbauer gesungene Lied „Gute Freunde“ gespielt. Dazu gab es vorab auf den beiden Anzeigetafeln Einspieler zu seinen Ehren, das sonst eher bunte Rahmenprogramm verlief angepasst in Moll. Als Torhymne spielten die Bayern zudem ebenfalls „Gute Freunde“ ein. (mit sid, dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport