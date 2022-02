Krieg in der Ukraine Polen will keine WM-Playoffs gegen Russland spielen

Frankfurt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gibt es viele Reaktionen aus der Sportwelt. Großveranstaltungen werden abgesagt.

Die Ukraine-Krise und der Einmarsch russischer Truppen lässt auch den Atem der Sportwelt stocken. Vereine, Stars und Sportverbände melden sich zu Wort.

und der Einmarsch russischer Truppen lässt auch den Atem der Sportwelt stocken. Vereine, Stars und Sportverbände melden sich zu Wort. Die Formel 1 hat den für den 25. September geplanten Grand Prix in Sotschi aus dem Rennkalender gestrichen. Sebastian Vettel hatte schon am Donnerstag betont, nicht beim Rennen in Sotschi (25. September) starten zu wollen.

hat den für den 25. September geplanten Grand Prix in Sotschi aus dem Rennkalender gestrichen. hatte schon am Donnerstag betont, nicht beim Rennen in Sotschi (25. September) starten zu wollen. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat dem russischen St. Petersburg am Freitag das Champions-League-Finale entzogen.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 reagiert ebenfalls auf den Angriff. Gazprom-Vertreter Matthias Warnig legt sein Mandat im Aufsichtsrat nieder. Der Verein verzichtet zudem vorerst auf den Gazprom-Schriftzug auf seinen Trikots.

Alle Reaktionen aus der Welt des Sports lesen Sie hier in unserem Newsblog.

Medien: Uefa wird Vertrag mit Gazprom beenden

Die Europäische Fußball-Union Uefa wird sich zeitnah mit weiteren Konsequenzen aus der russischen Invasion in die Ukraine beschäftigen. Dabei rückt verstärkt auch die Rolle des umstrittenen russischen Geldgebers Gazprom in den Fokus. "Weitere Treffen des Exekutivkomitees der Uefa werden in Kürze abgehalten, um sich mit zusätzlichen Angelegenheiten zu beschäftigen", teilte die Uefa am Samstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die englische Zeitung "The Times" berichtet, dass die Uefa im Prozess gewesen sei, den Vertrag mit Gazprom zu beenden.

Fechterbund holt Degenteam vom Weltcup in Sotschi zurück

Aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine zieht der Deutsche Fechter-Bund sein Damendegen-Team vom Weltcup in Sotschi zurück. "Nach der aktuellen dramatischen Entwicklung schließen wir uns ganz klar dem Aufruf des IOC an und werden nicht am Team-Wettbewerb im Damendegen antreten. Wir stehen in ständigem Austausch mit unseren Athletinnen und dem Bundestrainer vor Ort", teilte der DFeB am Samstag mit. Das Weltcup-Team war schon seit Mittwoch in der russischen Olympia-Stadt der Winterspiele von 2014.

"Wir sind erschüttert über diese Entwicklungen und denken an alle Bürgerinnen und Bürger der Ukraine!», wird in dem Statement betont. Derzeit laufe eine vom DOSB vermittelte Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt. «Wir hoffen, dass wir alle schnellstmöglich sicher nach Deutschland zurückholen können", teilte der Fechtverband mit.

Bayern-Star Lewandowski lobt Boykott-Idee seines Verbands

Der polnische Fußball-Verband PZPN will mit seinem Nationalteam nicht in den WM-Playoffs gegen Russland antreten. "Schluss mit Worten, es ist Zeit zum Handeln!", twitterte Verbandspräsident Cezary Kulesza am Samstag. "Im Zusammenhang mit der Eskalation der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine wird die polnische Nationalmannschaft kein Playoffspiel gegen das russische Team spielen. Das ist die einzige anständige Entscheidung." Man führe Gespräche mit den Verbänden Schwedens und Tschechiens, um dem Weltverband FIFA eine gemeinsame Stellungnahme zu präsentieren. Der PZPN retweetete die Aussage.

"Das ist die richtige Entscheidung! Ich kann mir nicht vorstellen, ein Spiel gegen das russische Nationalteam in einer Situation zu spielen, wenn die bewaffnete Aggression in der Ukraine weiter geht", schrieb Bayern-Star Robert Lewandowski dazu. "Russische Fußballer und Fans sind nicht dafür verantwortlich, aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert."

Bundesliga-Stadien in den Farben der Ukraine

Die Allianz Arena im München leuchtet in den Farben der Ukrainischen Landesflagge Foto: dpa

Die Stadien des FC Augsburg und des FC Bayern München haben am Abend vor den Bundesligaspielen am Samstag in den Farben der Ukraine geleuchtet. "Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew", teilten der FC Bayern am Freitag mit.

Wegen des Angriffs von Russland auf das Nachbarland wurde vor dem Bundesliga-Spiel TSG 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart eine Schweigeminute abgehalten. Die Zuschauer und beide Mannschaften verharrten in Sinsheim unmittelbar vor dem Anpfiff. "Stop war - wir gegen Krieg", hieß es auf einem großen Plakat, das beide Teams präsentierten.

Beim Zweitligaspiel in Hannover wurde zudem auf den üblichen Einlaufsong verzichtet. Stattdessen wurde "Imagine" von John Lennon gespielt. Der Song war im März 1971 während des Vietnamkrieges entstanden und hat sich zu einem Protestsong und einem Symbol für Hoffnung entwickelt.

CSU-Außenpolitiker Erndl fordert Sport-Boykott für Russland

Der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen

Ausschusses, der CSU-Politiker Thomas Erndl, hat nach dem Angriff auf die Ukraine einen generellen Sport-Boykott für Russland gefordert. "Für mich ist klar, dass russische Mannschaften an internationalen Wettkämpfen nicht mehr teilnehmen dürfen, solange die Aggression in der Ukraine besteht. Da müssen alle Sportverbände eine klare Haltung beziehen", sagte Erndl der "Welt". "Russische Vereine müssen von diesen Wettkämpfen ausgeschlossen bleiben", meinte der 47-Jährige.

NHL-Star Owetschkin spricht sich gegen den Krieg aus

Der russische Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat sich am Freitag gegen den von seinem Heimatland begonnenen Krieg in der Ukraine ausgesprochen. „Bitte, keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben“, sagte der NHL-Profi der Washington Capitals nach einer Trainingseinheit. Owetschkin ist als glühender Anhänger von Russlands Präsident Waldimir Putin bekannt.

„Natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich habe viele Freunde in Russland und der Ukraine, und es ist schwer, den Krieg zu sehen“, sagte Owetschkin, der hofft, „dass der Krieg bald vorbei ist“. Die Eltern, Frau und Kinder des 36-Jährigen sollen sich momentan in Russland befinden.

Trotz seiner Haltung zu Putin betonte Owetschkin, er sei „kein Politiker“, sagte aber: „Er ist mein Präsident“.

Keine Schach-Olympiade in Moskau - Von russischen Sponsoren trennen

Die nach Moskau vergebene Schach-Olympiade 2022 wird angesichts des Krieges in der Ukraine nicht in Russlands Hauptstadt stattfinden. Das teilte der Schach-Weltverband Fide am Freitag mit. Die Veranstaltung mit Schachspielern aus rund 190 Ländern sollte vom 26. Juli bis zum 8. August ausgetragen werden. Fide-Geschäftsführerin Dana Reizniece-Ozola, die ehemalige Wirtschafts- und Finanzministerin Lettlands, verurteilte in einer persönlichen Mitteilung die „brutale russische Invasion“.

Reizniece-Ozola rief die Mitglieder des Fide-Rats vor einer Sitzung am Sonntag dazu auf, sich von allen russischen Sponsoren zu trennen und alle operativen Tätigkeiten aus Russland zu verlegen. Zu den Hauptsponsoren des Verbands gehören der Gasproduzent Gazprom, das Bergbauunternehmen Nornickel, der Düngemittelhersteller PhosAgro und der Nuklearkonzern Rosatom. Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch ist Russe. Er war Organisationschef der Fußball-WM 2018 und zuvor lange Jahre in der Politik aktiv, unter anderem als einer der stellvertretenden Ministerpräsidenten in Moskau.

„Bitte keinen Krieg“: Tennisprofi Rublew setzt Zeichen in Dubai

Der russische Tennisprofi Andrej Rublew hat beim ATP-Turnier in Dubai nach seinem Finaleinzug am Freitag ein Zeichen für Frieden in der Ukraine gesetzt. Der 24-Jährige schrieb die Botschaft „No war please“ (Bitte keinen Krieg) auf eine TV-Kameralinse, nachdem er Hubert Hurkacz (Polen) 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) bezwungen hatte.

Der Weltranglistensiebte hatte mit Blick auf Russlands Invasion in der Ukraine schon am Donnerstag vor Reportern in Dubai erklärt: „Man erkennt, wie wichtig es ist, Frieden in der Welt zu haben und sich gegenseitig zu respektieren, egal was passiert, und vereint zu sein.“ Im Endspiel trifft Rublew auf den Tschechen Jiri Vesely.

Ski-Weltverband sagt alle noch ausstehenden Weltcups in Russland ab

Der Ski-Weltverband Fis hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt. Die Entscheidung sei „im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups“ getroffen worden, wie der Verband am Freitag mitteilte. Es werde derzeit geprüft, ob die Wettkämpfe an einen anderen Ort verlegt werden könnten.

Betroffen sind neben den Skicrossern unter anderem die Langläufer, Skispringer und Teilnehmer der Aerials-Wettkämpfe. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte der Deutsche Skiverband bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass seine Athleten bis auf Weiteres nicht mehr an internationalen Wettbewerben in Russland und der Ukraine teilnehmen werden.

Außerdem wurde von Seiten der Fis entschieden, dass russische Athleten weiterhin an allen Wettbewerben unter russischer Flagge teilnehmen dürfen. Allerdings werden bei den Zeremonien weder die russische Hymne gespielt noch die Landesfahne gehisst.

Deutscher Schwimm-Verband besetzt keine Wettbewerbe in Russland

Der Deutsche Schwimm-Verband wird vorerst keine Delegationen zu Wettkämpfen oder Trainingsmaßnahmen ins Krisengebiet entsenden. Das gab der Verband am Freitag bekannt und reagierte damit auf die Invasion Russlands und die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. „Die Werte des Sports, der schon immer für ein friedliches Miteinander steht, werden mit dieser gewalttätigen Okkupation mit Füßen getreten“, sagte DSV-Präsident Marco Troll in einer Verbandsmitteilung. Die Gedanken seien in diesen schwierigen Zeiten bei den Menschen in der Ukraine, von denen einige auch für unsere Sportlerinnen und Sportler längst zu guten Freunden geworden seien. Troll forderte: „Dass Wladimir Putin als Ehrengast bei den Olympischen Spielen in Peking weilte und währenddessen Kriegsvorbereitungen vorangetrieben wurden, sollte auch auf sportpolitischer Ebene zu Konsequenzen führen.“

Die DSV-Entscheidung betrifft die für Anfang April angesetzten Weltcups im Wasserspringen und Synchronschwimmen in Kasan, später im Jahresverlauf sind dort auch die Junioren-Weltmeisterschaften im Schwimmen (August) und die Kurzbahn-Weltmeisterschaften (Dezember) angesetzt. „Wir erwarten vom Weltverband FINA eine angemessene Reaktion. Solange dieser Kriegszustand herrscht, ist es jedenfalls undenkbar, dass der DSV Mannschaften dorthin entsendet“, betonte Troll. Der Weltverband hat sich bislang nicht zum Konflikt erklärt.

IOC-Appell: Events in Russland und Belarus verlegen oder absagen

Die IOC-Exekutive hat alle internationalen Verbände aufgefordert, in Russland oder Belarus geplante Sportveranstaltungen zu verlegen oder abzusagen. In einem Statement vom Freitag verurteilte das Internationale Olympische Komitee zudem erneut „scharf“ den Bruch des Olympischen Friedens durch die russische Regierung und die Regierung von Belarus. Die internationalen Sportföderationen sollten dem „Rechnung tragen und der Sicherheit der Athleten absolute Priorität einräumen“.

Darüber hinaus rief die IOC-Exekutive unter Führung des deutschen Präsidenten Thomas Bach dazu auf, bei internationalen Sportveranstaltungen, „die nicht bereits Teil der jeweiligen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen Russland sind“, keine russische oder belarussische Nationalflagge zu zeigen und nicht die russische oder belarussische Hymne zu spielen.

18 Euroleague-Teams entscheiden: Zunächst kein Basketball in Russland

In der Basketball-Euroleague werden vorerst keine Spiele mehr in Russland stattfinden. Das entschieden die 18 Klubs der europäischen Königsklasse, darunter auch ZSKA Moskau, Zenit St. Petersburg und Unics Kazan, am Freitag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Partien mit russischen Vertretern, die in anderen Ländern geplant sind, sollen zunächst weiter wie vorgesehen ausgetragen werden, die Heimspiele sollen ins Ausland verlegt werden. Ukrainische Teams gibt es in der Basketball-Euroleague nicht. Das Spiel zwischen ZSKA Moskau und dem FC Barcelona am kommenden Sonntag wurde zudem abgesagt.

Man United beendet Partnerschaft mit russischer Airline Aeroflot

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von der staatlichen russischen Airline Aeroflot als Sponsoring-Partner getrennt. „Angesichts der Ereignisse in der Ukraine haben wir Aeroflot die Sponsorenrechte entzogen“, teilte der Club von Trainer Ralf Rangnick am Freitag mit. Man teile die Sorgen von Fans in aller Welt und fühle mit den Betroffenen.

Bayern-Trainer Nagelsmann „bestürzt“ über Ukraine-Krieg

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat sich zum Krieg in der Ukraine geäußert. Foto: dpa

Ein außergewöhnlich nachdenklicher Julian Nagelsmann hat sich nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine sehr besorgt gezeigt. „Es ist mehr als erschreckend. Ich bin schockiert, bestürzt, ein Stück weit ängstlich, dass so etwas passiert in einem Land, wo wir vor nicht allzu langer Zeit über den Platz gejoggt und durch die Stadt gegangen sind“, sagte der Trainer von Bayern München am Freitag.

Die Nachrichten und Bilder vom Krieg in der Ukraine, wo der FC Bayern am 23. November in der Champions League ein Gruppenspiel bei Dynamo Kiew gewonnen hatte (2:1), seien „etwas, was mich bestürzt zurücklässt, man kommt schon sehr viel ins Nachdenken“, gestand der diesmal zunächst sehr zögerlich sprechende Nagelsmann und fügte an. „Ich habe einen guten Spruch gelesen, der lautete: Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg.“

Formel 1 sagt Russland-Rennen wegen Ukraine-Krise ab

Blick auf die Rennstrecke des Sochi Autodroms. Die Formel 1 hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine den Großen Preis von Russland in dieser Saison abgesagt. Foto: dpa

Die Formel 1 hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine den Großen Preis von Russland in dieser Saison abgesagt. „Unter den aktuellen Umständen“ sei eine Austragung des für den 25. September geplanten WM-Laufs in Sotschi unmöglich, teilte die Rennserie am Freitag nach Beratungen mit allen Beteiligten mit.

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

Ski-Weltverband sagt alle noch ausstehenden Weltcups in Russland ab

Der Ski-Weltverband Fis hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt. Die Entscheidung sei „im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups“ getroffen worden, wie der Verband am Freitag mitteilte. Es werde derzeit geprüft, ob die Wettkämpfe an einen anderen Ort verlegt werden könnten.

Uefa verlegt Finale der Königsklasse von St. Petersburg nach St. Denis

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat dem russischen St. Petersburg das Champions-League-Finale entzogen. Das entschied das Exekutivkomitee des Kontinentalverbands am Freitag auf einer wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine einberufenen Sondersitzung. Neuer Austragungsort des Endspiels am 28. Mai ist das Stade de France in St. Denis. Erstmals seit 2006 findet das Finale der Königsklasse damit wieder in Frankreich statt.

Klitschko würde zur Waffe greifen: „Ich habe keine andere Wahl“

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Witali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, würde im Kampf gegen die russischen Invasoren auch selbst zur Waffe greifen. „Ich habe keine andere Wahl. Ich muss das tun“, sagte Klitschko in der Fernsehsendung Good Morning Britain: „Ich würde kämpfen.“

DFL empfiehlt stille Gedenkminute in 1. und 2. Bundesliga

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Vereinen der 1. und 2. Bundesliga für den kommenden Spieltag eine stille Gedenkminute empfohlen. Damit solle nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein Zeichen für den Frieden und der Anteilnahme gesendet werden. „Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine - und damit auf das Leben und die Heimat unschuldiger Menschen“, twitterte die DFL.

Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine – und damit auf das Leben und die Heimat unschuldiger Menschen.



Das DFL-Präsidium empfiehlt den Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga für den kommenden Spieltag eine stille Gedenkminute für den Frieden und als Zeichen der Anteilnahme. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) February 24, 2022

Weltcup in Cottbus: Ukrainische Riegen setzen Wettkampf fort

Ungeachtet des Angriffs russischer Truppen auf ihr Heimatland werden die Riegen aus der Ukraine ihre Teilnahme am Weltcup-Turnier der Kunstturner in Cottbus vorerst fortsetzen. Nach derzeitigem Stand ist geplant, dass die Delegation vorerst nicht in die Heimat zurückkehrt, sondern am Montag kommender Woche direkt weiter zum nächsten Weltcup-Turnier nach Doha/Katar weiterreist.

Grindel: Tür für Russland „nicht auf ewig zuschlagen“

Der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich gegen dauerhafte Sanktionen für den russischen Fußball ausgesprochen. Man solle „die Tür nicht auf ewig zuschlagen“, sagte der 60-Jährige im Interview mit der Frankfurter Rundschau, „sondern dem russischen Verband deutlich machen, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Bewerbung möglich ist“.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird nach SID-Informationen St. Petersburg am Freitag das Finale der Champions League entziehen.

Slavia Prag mit Trikot-Botschaft: "Wir stehen zur Ukraine"

Die Fußballspieler von Slavia Prag haben vor dem Spiel der Europa Conference League gegen Fenerbahce Istanbul eine Zeichen der Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine gesetzt. „We stand with Ukraine“ stand auf den Aufwärmtrikots: „Wir stehen zur Ukraine“. Die Kapitänsbinde trug der ukrainische Nationalspieler Taras Kacharaba.

Ukrainische Biathleten verzichten auf restliche Saison

Die ukrainischen Biathleten und Biathletinnen werden nach dem Angriff Russlands auf ihr Heimatland die restliche Saison auslassen. Wegen der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine werde die Mannschaft das Training vorerst einstellen und nicht an den verbleibenden drei Weltcupwochenenden teilnehmen. Dies teilte Lily Budsuljak, Präsidentin des nationalen Biathlon-Verbandes (FBU), via Facebook mit.

Dem ukrainischen Team gehört unter anderem in Dimitro Pidruschni der Verfolgungsweltmeister von 2019 an.

ATP sagt Tennisturnier in Moskau ab

Angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine hat die ATP ein Tennisturnier in Moskau für die kommende Woche abgesagt. Bedenken wegen der Sicherheit der Spieler und Unsicherheiten bei den Reisen nannte die Spielergewerkschaft am Donnerstag als Begründung. Der Moskau Cup gehört zur zweitklassigen Challenger-Serie der ATP.

Nationaltrainer flieht aus Kiew

Wie unzählige andere Menschen hat auch der spanische Trainer des ukrainischen Frauen-Fußballnationalteams nach dem russischen Angriff die Flucht aus Kiew ergriffen. Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt sei „chaotisch“, erzählte der Coach Lluís Cortés am Donnerstag zunächst in einem mit dem Handy gemachten Video. Er und Fitness-Trainer Jordi Escura waren in einem Fahrzeug Richtung Lwiw im Westen der Ukraine unterwegs - standen aber nach eigenen Angaben fast die ganze Zeit in einem der vielen Staus, die sich auf den Ausfahrtstraßen bildeten.

„Wir wollen Lwiw so schnell wie möglich erreichen, um von dort aus die Grenze nach Polen zu überqueren“, sagte der sehr ruhig wirkende Spanier im Video. Später, gegen 18.00 Uhr MEZ, schrieb der 35-Jährige allerdings auf Twitter, in sechs Stunden habe man nur 35 Kilometer geschafft. „Bis Lwiw sind es noch 500 Kilometer.“ Gegenüber der Fachzeitung „Mundo Deportivo“ sprach Cortés von einer „surrealistischen“ Situation. „Es ist wie in einem Film“, erzählte der Mann, der als Trainer des FC Barcelona im vorigen Sommer die Champions League der Frauen gewonnen hatte und erst seit wenigen Monaten Nationaltrainer der Ukraine ist.

Basketball: EuroLeague-Spiel zwischen Bayern und Moskau abgesagt

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist das EuroLeague-Spiel des Basketball-Bundesligisten Bayern München gegen ZSKA Moskau kurzfristig abgesagt worden. Die Entscheidung der Ligaleitung teilten die Münchner am Donnerstag kurz vor dem für 19.00 Uhr geplanten Spielbeginn mit. Ebenfalls nicht stattfinden werden die Spiele zwischen Zenit St. Petersburg und dem FC Barcelona (Freitag) sowie zwischen Baskonia Vitoria und Unics Kasan (Donnerstag).

Es handle sich um „eine Vorsichtsmaßnahme“, hieß es vonseiten der EuroLeague. Zuvor hatte bereits MagentaSport bekannt gegeben, dass der TV-Sender vorerst keine Basketballspiele mit russischer Beteiligung übertragen wird. Dies hätte bereits die Live-Berichterstattung des Bayern-Spiels gegen Moskau betroffen.

Polen, Schweden und Tschechien fordern Spielverlegung

Die Fußballverbände aus Polen, Schweden und Tschechien haben ihre Weigerung zur Austragung der WM-Playoffs Ende März in Russland angekündigt. „Die Unterzeichner dieses Appells ziehen es nicht in Betracht, nach Russland zu reisen und dort Fußballspiele zu spielen“, steht in einem Brief an die Generalsekretärin des Weltverbands FIFA, Fatma Samoura, den der polnische Verband am Donnerstag bei Twitter veröffentlichte. Die „militärische Eskalation“ habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit der Teams und Betreuer.

In den europäischen Playoffs zur WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) werden Ende März drei Tickets vergeben. In einem Halbfinal-Weg soll Polen am 24. März in Russland antreten. Kämen die Russen in das Finale wären dort am 29. März Schweden oder Tschechien der Gegner. Die Ukraine spielt in ihrem Halbfinale am 24. März in Schottland.

Die drei Verbände forderten die FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA auf, „sofort zu reagieren“ und Alternativen für die Spiele auf russischem Boden vorzuschlagen. Das FIFA-Council tagt an diesem Donnerstag, am Freitag berät das UEFA-Exekutivkomitee über die Folgen der Invasion Russlands in die Ukraine.

Augsburg-Stadion leuchtet in Ukraine-Nationalfarben

Der FC Augsburg zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Die WWK-Arena wird am (heutigen) Donnerstagabend in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb beleuchtet werden. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. „Krieg oder Gewalt kann und darf kein Mittel sein, eigene Interessen durchzusetzen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine“, schrieben die Augsburger nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. „Augsburg ist Friedensstadt! Aber nicht nur in unserer eigenen Stadt ist uns ein klares Bekenntnis zum friedlichen Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft extrem wichtig, sondern auch weltweit.“

Augsburg ist Friedensstadt! Aber nicht nur in unserer eigenen Stadt ist uns ein klares Bekenntnis zum friedlichen Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft extrem wichtig, sondern auch weltweit. Krieg oder Gewalt darf kein Mittel sein, eigene Interessen durchzusetzen. (1/2) pic.twitter.com/hjS53iIEgq — FC Augsburg (@FCAugsburg) February 24, 2022

Brasilianische Fußballprofis in der Ukraine bitten um Hilfe

Nach dem Angriff Russlands hat eine Gruppe brasilianischer Fußballer in der Ukraine um Hilfe gebeten. „Wir bitten die brasilianische Regierung um Unterstützung“, sagte der Brasilianer Marlon Santos von Schachtjor Donezk in einem Video auf seinem Instagram-Account am Donnerstag.

Darin war er - offensichtlich in einem Hotel - mit anderen Spielern, Frauen und teilweise Kindern zu sehen. „Wegen des Treibstoffmangels, der geschlossenen Grenze und des geschlossenen Luftraums können wir nicht ausreisen“, ließ er wissen. Eine der Frauen sagte, sie wüssten nicht, ob sie Essen haben würden.

Mehr als 30 brasilianische Spieler stehen bei ukrainischen Erstliga-Clubs unter Vertrag, allein zwölf bei Schachtjor Donezk. Clubs wie der Serienmeister spielen bereits seit mehreren Jahren nicht mehr in ihrer Heimat in den pro-russischen Separatisten-Gebieten der Ostukraine. Spieler und Trainer von Schachtjor leben und trainieren in der Hauptstadt Kiew.

Nach Medien-Informationen sitzen das Team und sein italienischer Trainer Roberto De Zerbi dort in einem Hotel fest. Am Donnerstag setzte der ukrainische Fußball-Verband den Spielbetrieb der ersten Liga aus. Eigentlich sollten die Partien in der Premier Liga an diesem Freitag nach der Winterpause wieder beginnen.

Ukrainischer Fußball-Verband fordert Ausschluss russischer Mannschaften

Nach dem militärischen Angriff Russlands fordert der ukrainische Fußball-Verband (UAF) den Ausschluss russischer Mannschaften von internationalen Wettbewerben. Einen entsprechenden Appell werde das UAF-Exekutivkomitee an den Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union (UEFA) richten, hieß es in einem Statement am Donnerstag.

Dabei gehe es um Russlands Nationalteam sowie russische Vereinsmannschaften in Wettbewerben der FIFA und UEFA. Zudem will sich der ukrainische Verband bei der UEFA dafür einsetzen, den Austragungsort für das Finale der Champions League sowie den Finalort für den Supercup 2023 „so schnell wie möglich zu ändern“, hieß es.

Union Berlin verurteilt militärische Auseinandersetzung

Der 1. FC Union Berlin hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine militärische Auseinandersetzungen zur Lösung von Konflikten in aller Welt verurteilt. „Grundsätzlich wünschen wir uns alle eine Welt, in der Konflikte von Konfliktparteien nicht mit kriegerischen Mitteln gelöst werden, denn bei allen Interessen, die da eine Rolle spielen, von geostrategischen bis Verdienstinteressen von Beteiligten, geht es darum, dass am Ende die Menschen in den betroffenen Gebieten darunter leiden, und das ist für alle ungerecht, eine Katastrophe, eine Tragödie“, sagte der Kommunikationschef des Fußball-Bundesligisten, Christian Arbeit, am Donnerstag.

Politik fordert sofortiges Handeln im Sport

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine fordern Vertreter aus der Politik auch Sportverbände zum sofortigen Handeln auf. So dürfe „unter diesen Umständen“ beispielsweise das Champions-League-Finale (28. Mai) „keinesfalls in Russland stattfinden“, teilte Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, auf SID-Anfrage mit.

Die Uefa „muss sofort handeln und einen neuen Austragungsort finden“, sagte der Obmann des Sportausschusses. Auch andere Sport-Großveranstaltungen wie die Volleyball-WM der Männer (26. August bis 11. September) „sollten nicht in Russland stattfinden“, so Hartewig.

DSV zieht Weltcup-Teams aus Russland zurück

Der Deutsche Skiverband (DSV) zieht seine Sportlerinnen und Sportler wegen der unsicheren Lage umgehend von den Weltcups in Russland zurück. „Unsere Skicross-Nationalmannschaft, die bereits zum Weltcup nach Russland angereist ist, werden wir so schnell wie möglich nach Deutschland zurückholen“, sagte DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach auf SID-Anfrage.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Die Skicrosser sollten am Wochenende in Sunny Valley im Ural an den Start gehen. Betroffen von den DSV-Maßnahmen ist auch Freestylerin Emma Weiß. Der Aerials-Weltcup findet in Jaroslawl statt.

Schalke 04 will auf Gazprom-Schriftzug verzichten

Schalke 04 reagiert auf den Krieg in der Ukraine: Am Samstag im Spiel in Karlsruhe laufen die Schalke ohne Trikots mit dem Gazprom-Logo auf. In einer Mitteilung der Schalker heißt es: "Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage hat sich der FC Schalke 04 den Schriftzug von den Trikots zu nehmen."

Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage: #S04 nimmt GAZPROM-Schriftzug von Trikots. — FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022

Köln-Trainer Baumgart über Ukraine: „Versagen der Weltpolitik“

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betrübt gezeigt und deutliche Worte gefunden. „Meiner Meinung nach ist das ein Versagen der gesamten Weltpolitik“, sagte Baumgart auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, in der es eigentlich um das nächste Bundesliga-Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag ging.

Formel 1: Vettel will nicht in Russland fahren

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht beim geplanten Rennen in Sotschi (25. September) starten. Er sei „schockiert“ über den „furchtbaren“ Einmarsch in der Ukraine, sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bei den Testfahrten in Barcelona: „Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen.“

Formel-1-Star Sebastian Vettel hat auf die Ukraine-Krise reagiert. Foto: dpa

Uefa entzieht St. Petersburg am Freitag Champions-League-Finale

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) wird dem russischen St. Petersburg am Freitag das Champions-League-Finale entziehen. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll diese Entscheidung nach SID-Informationen bei einer Sondersitzung des Exekutivkomitees getroffen werden. Das Endspiel der Königsklasse ist derzeit am 28. Mai in St. Petersburg vorgesehen.

Deutsche Fußballvereine rufen zu Frieden auf

Viele deutsche Fußballvereine äußern sich via Twitter zu den Entwicklungen und solidarisieren sich mit den Einwohnern der Ukraine. Der VfL Osnabrück postet beispielsweise das Bild einer Friedenstaube mit dem #nowar.

Auch die TSG 1899 Hoffenheim, die ihr allererstes Champions-League Spiel 2018 in Donezk spielte, sei „traurig und fassungslos“. „Unsere Gedanken sind bei den wunderbaren Menschen in Charkiw und im ganzen Land. Frieden ist das Wichtigste für uns alle. Immer. Überall.“, vermeldete der Klub auf Twitter, mit einem Bild der damaligen Partie in der Ukraine.

DOSB verurteilt Angriff auf die Ukraine

Der Deutsche Olympische Sportbund und der Deutsche Behindertensportverband verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine „auf das Schärfste“. In einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der beiden Präsidenten Thomas Weikert (DOSB) und Friedhelm Julius Beucher (DBS) fordern sie Russland auf, „die kriegerischen Handlungen einzustellen“. Zugleich empfehlen die Beiden ihren Mitgliedsorganisationen, „die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen“.

Thomas Weikert, Präsident des DOSB, hat sich zum russischen Angriff auf die Ukraine geäußert. Foto: dpa

Acht Jahre nach der Invasion der Krim werde erneut direkt nach dem Ende der Olympischen Spiele und kurz vor Beginn der Paralympischen Spiele zu den Waffen gegriffen und der Olympische Frieden gebrochen, hieß es in der Mitteilung.

Statement des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Behindertensportverbandes zum #UkraineKonflikt. pic.twitter.com/Y3RAKq9wU9 — DOSB (@DOSB) February 24, 2022

Ukrainische Fußball-Legende Andrej Schewtschenko äußert sich

Der ehemalige ukrainische Nationalspieler Andrej Schewtschenko, der heute in London lebt, hat sein Land schon am Mittwoch zum Zusammenhalt aufgerufen. Schewtschenko, der mit dem AC Mailand die Champions League gewann, schrieb via Twitter und Instagram: „Ich war immer stolz auf mein Volk und mein Land! Wir haben viele schwierige Zeiten durchgemacht und in den letzten 30 Jahren haben wir uns als Nation geformt! Eine Nation aufrichtiger, fleißiger und freiheitsliebender Bürger! Das ist unser wichtigstes Gut!“.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Der in Manchester City spielende Oleksander Zinchenko, der auch Spieler in der ukrainischen Nationalmannschaft ist, schrieb ebenfalls am Mittwoch, dass sein Land den Ukrainern gehöre und sich niemand dieses aneignen könne. Der 25-Jährige schreibt weiter über Instagram, dass die Grenzen intakt bleiben müssen.

Formel 1 beobachtet Krieg in der Ukraine

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Folgen auch für das im Herbst geplante Formel-1-Rennen in Sotschi noch nicht absehbar. „Die Formel 1 beobachtet die sehr fließenden Entwicklungen wie viele andere genau und hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen“, hieß es am Donnerstag in einer ersten Stellungnahme der Rennserie: „Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten.“

Am 25. September ist in diesem Jahr der Grand Prix von Russland in Sotschi vorgesehen. Seit 2014 wird in dem Schwarzmeerort, in dem im gleichen Jahr auch die Olympischen Winterspiele stattfanden, gefahren. Eigentlich soll 2022 zum letzten Mal ein Rennen der Formel 1 in dem beliebten Urlaubsort stattfinden. Ab 2023 ist ein neuer Großer Preis vor den Toren von St. Petersburg geplant.

Ukrainischer Fußball-Verband setzt Meisterschaft aus

Wenige Stunden nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine hat der ukrainische Fußball-Verband den Spielbetrieb der ersten Liga ausgesetzt. Eigentlich sollte die Winterpause der Premier Liga an diesem Freitag mit einem Spiel des Abstiegskandidaten FK Minaj gegen den Tabellenvierten Sorja Luhansk beendet werden. Der Conference-League-Teilnehmer Luhansk wird seit 2019 von Viktor Skripnik trainiert, der in der Fußball-Bundesliga insgesamt 20 Jahre als Spieler, Jugend- und Cheftrainer für Werder Bremen tätig war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport