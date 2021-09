Adler Mannheim auch mehrere Wochen ohneTorhüter Endras

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen rund fünf Wochen auf Torhüter Dennis Endras verzichten. Das gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekannt.

Der 36 Jahre alte Olympia-Zweite von 2018 hat sich in der Saisonauftaktpartie bei den Straubing Tigers am vergangenen Freitag eine Beinverletzung zugezogen. Am Mittwoch hatten die Adler bereits mitgeteilt, dass Angreifer Ruslan Iskhakow wegen einer Fußverletzung für drei bis vier Wochen ausfällt. "Zwei längerfristige Ausfälle in einer Partie - das ist äußerst unglücklich für uns", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

