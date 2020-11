DEG-Geschäftsführer Wirtz: "Das Geld hilft erstmal"

Wann kann die Eishockey-Saison beginnt? Das weiß im Moment niemand. Statt Wissen gibt es nur Hoffnung: Dass sie am 18. Dezember, kurz vor Weihnachten starten kann, am besten mit Zuschauern. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. 13 der 14 DEL-Klubs haben laut Eishockey News deshalb einen Antrag auf Soforthilfe des Bundes gestellt. Auch die Düsseldorfer EG, die Iserlohn Roosters und die Kölner Haie. Bis zu 800.000 Euro zahlt der Bund an notleidende Klubs aus. "Die Soforthilfe deckt bei weitem nicht alles ab, aber sie hilft erstmal", sagt DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz im Gespräch mit dieser Redaktion.

Soforthilfe "unverzichtbar" für die Düsseldorfer EG

Das Geld sei nur ein kleiner Teil eines Gesamtpaketes, um den Spielbetrieb zu retten, sagt Wirtz. "Für einen Sportverein wie die DEG, der abhängig ist von Sponsoring- und Ticketeinnahmen ist die Soforthilfe unverzichtbar. Die Finanzgrundlage ist wegen der Coronakrise extrem eingebrochen."

Weil sich Eishockey-Spiele mit 20 Prozent Zuschauerauslastung nicht lohnen, einigte sich die Liga auf eine weitere Verschiebung des Saisonstarts. Ursprünglich sollte die neue Spielzeit am 13. November beginnen. Stattdessen findet ab 11. November der Magenta Sport Cup statt. Das Turnier wird bis zum 12. Dezember an acht Standorten ausgetragen. Die DEG startete am Montag nach monatelanger Pause wieder ins Training. Damit der Klub an dem Wettbewerb teilnehmen kann, mussten Spieler auf Gehalt verzichten. Zudem helfen die Gesellschafter der DEG. Ein weiterer wichtiger Schritt für Wirtz: "Wir sind frohen Mutes und sicher, dass wir auch nach dem Magenta Sport Cup weiter Eishockey spielen können."

DEG: Saisonstart auch ohne Zuschauer möglich

Bei der DEG ist man mittlerweile zuversichtlich, dass kurzfristig eine Saison auch ohne Zuschauer starten kann. Den Testlauf stellt das Vorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey-Liga dar. "Langfristig ist das sicherlich nicht möglich", sagt Wirtz klipp und klar.

Um an die Soforthilfe zu gelangen, mussten sich Vereine durch ein kompliziertes Verfahren kämpfen. Wirtz spricht von "70 bis 80 Stunden Arbeit", die die Finanzkanzlei für den Antrag gebraucht haben. "Das war schon sportlich", berichtet Wirtz. So mussten detaillierte Berechnungen bis Jahresende aufgestellt werden. Auch von Seiten des Landessportbundes NRW und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gab es Kritik an der Komplexitität des Verfahrens. Die DEG wartet nun auf das Geld. Wann dies komme, könne er nicht sagen, so Wirtz.