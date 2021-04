Eishockey Eisbären entscheiden DEL-Topduell in Mannheim für sich

Mannheim. Eine Woche vor dem Abschluss der Hauptrunde haben die Eisbären Berlin mit einem klaren Sieg im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Zeichen gesetzt.

Das Duell der beiden Tabellenführer der Gruppen Süd und Nord gewannen die Eisbären bei den Adlern Mannheim mit 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Zwar mussten die Berliner auf den verletzten Nationalstürmer Leo Pföderl verzichten, waren aber dank Fabian Dietz (10. Minute) und Matthew White (10.) per Doppelschlag binnen 47 Sekunden sowie Parker Tuomie (39.) und erneut White (45.) erfolgreich. Die lange in dieser Saison dominanten Adler tun sich im Endspurt der Vorrunde schwer, einziger Mannheimer Torschütze war Nationalstürmer Matthias Plachta knapp vier Minuten vor dem Ende.

Am Freitag treffen die beiden Titelkandidaten in Berlin ein zweites Mal aufeinander. Am nächsten Sonntag endet die Vorrunde dieser von der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigen Saison. Zwei Tage später beginnen die Viertelfinalserien.

