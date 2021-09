Krefelder Eishockey-Profi nach Unfall verprügelt

In der Krefelder Innenstadt ist der Eishockey-Profi Lucas Lessio von den Krefeld Pinguine geschlagen worden.

Krefeld. Nach einem Unfall mit einer Radfahrerin ist ein Spieler der Krefeld Pinguine von noch unbekannten Tätern körperlich angegangen worden.

Lucas Lessio, Stürmer beim Eishockeyverein Krefeld Pinguine, ist in Krefeld angegriffen und leicht verletzt worden. Lessio (28) sei als Autofahrer in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden sei, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Täter schlagen ohne Vorwarnung zu

Nach dem Unfall am frühen Mittwochabend in der Krefelder Innenstadt seien mehrere junge Erwachsene auf den Eishockey-Profi zugekommen, einer von ihnen habe ihm ohne Vorwarnung nach kurzem Wortgefecht einen Hieb verpasst, so der Klub. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Nach dem unbekannten Schläger, der nach der Tat geflüchtet sei, werde gesucht.

Lessio war aus Kanada nach Krefeld gekommen. Er habe eine Wunde davon getragen, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurde. (dpa)

