Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krupp schließt Rückkehr zu Kölner Haien nicht aus

Köln. Uwe Krupp hat eine Rückkehr zu den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga nicht kategorisch ausgeschlossen.

"Man soll niemals nie sagen, aber ob das Timing jetzt stimmt oder irgendwann in der Zukunft, wird sich zeigen. Wir haben seit 2014 nicht miteinander gearbeitet, aber seitdem ist viel Wasser den Rhein runtergelaufen", sagte der ehemalige Bundestrainer und Haie-Coach dem "Express".

Damit äußerte sich der 54-Jährige zu Medienrichten, wonach er in Köln die Nachfolge des bisherigen Sportchefs Mark Mahon antreten soll. Von Mahon hatte sich der Club am 3. Februar getrennt. Der achtmalige deutsche Meister reagierte damit auf die sportliche Krise mit 13 Niederlagen in Serie.

Krupp war kürzlich bei Sparta Prag beurlaubt worden. Auf die Frage, ob er sich einen Job als Sportdirektor vorstellen könne oder lieber weiter als Coach hinter der Bande stehen wolle, antwortete er: "Im Moment bin ich mit der Vertragsauflösung in Prag beschäftigt. Wenn das abgewickelt ist, wird erstmal durchgeatmet und dann werde ich alle Optionen abwägen." Der in Köln geborene Krupp hatte die Kölner zwischen 2011 und 2014 trainiert.