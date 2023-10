Schalkes Norbert Elgert dementiert Gerücht um Oliver Ruhnert

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Norbert Elgert weist Berichte zurück, er hätte Oliver Ruhnert um eine Rückkehr zu Schalke gebeten.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Samstagvormittag das Achtelfinale im DFB-Pokal der A-Junioren mit 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln gewonnen.

Anschließend sprach Schalkes Trainer Norbert Elgert auch über seine Freundschaft zu Oliver Ruhnert und sein angebliches Werben um den Sportchef des 1. FC Union Berlin.

Schalke-Trainer Norbert Elgert: "Ich konzentriere mich auf meine tägliche Aufgabe"

Davon habe er auch aus der Zeitung erfahren, sagte Schalkes Erfolgstrainer gegenüber dieser Redaktion. "Das stimmt nicht. Das habe ich nicht getan", sagte Elgert zu den Gerüchten, er habe Ruhnert zu einer Rückkehr zum FC Schalke 04 bekniet. "Wir sind Freunde und schätzen uns gegenseitig sehr. Ansonsten bin ich Schalker durch und durch und konzentriere mich zu 100 Prozent auf die tägliche Aufgabe, die ist intensiv und schwer genug. Denn auch in Zukunft wird die Knappenschmiede eine wichtige Rolle spielen."

Oliver Ruhnert hat Union Berlin in die Champions League geführt. Kehrt er nun zu Schalke 04 zurück? Foto: Getty

Aktuell würden 17 oder 18 Spieler aus der Knappenschmiede alleine in der 2. Bundesliga spielen. "Und dann siehst du am Wochenende McKennie, Kolasinac, Kehrer, Leroy Sané und viele mehr. Das wollen wir in Zukunft auch annähernd wieder schaffen. Das wird schwer genug. Und darauf konzentriere ich mich", sagt Elgert in Anspielung auf die zahlreichen Ex-Talente, die heute auf Top-Niveau unterwegs sind.

Elgert: "Ich stand da auf einmal in der Zeitung und konnte gar nichts dafür"

Er hätte aber auch kein Problem damit, die Ruhnert-Gerüchte zu bestätigen, wenn sie richtig gewesen wären. Aber die Meldungen hätten nicht der Wahrheit entsprochen. "Ich würde das ja sagen. Aber ich stand da auf einmal in der Zeitung und konnte gar nichts dafür", erklärte Elgert. "Ich habe eine klare Meinung. Wenn ich gefragt werde intern, mit der Betonung auf 'wenn', dann gebe ich auch Antworten. Und dann helfe ich auch. Aber sonst konzentriere ich mich auf meinen Job."

Das ändere aber nichts an der hohen Meinung Elgerts von Ruhnert, ehemaliger Leiter der Knappenschmiede. "Das ändert aber nichts an der großen Wertschätzung und Freundschaft zu Oliver Ruhnert, dazu stehe ich. Ich habe ihn aber definitiv niemals gebeten, wieder hierherzukommen", meinte Elgert. Und schob nach: "Das heißt aber nicht, dass er eines Tages für uns wieder eine Riesenverstärkung werden könnte. Egal in welcher Rolle."

