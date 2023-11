EM 2024: Diese Mannschaften sind schon qualifiziert

Essen. Die Auslosung der Europameisterschaft 2024 rückt immer näher. Welche Gruppen schon feststehen und welche Teams noch zittern müssen.

Am Samstag, 2. Dezember, ist es so weit. In der Hamburger Elbphilharmonie wird der Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2024 ausgelost. Als Ausrichter wird die deutsche Elf im ersten Lostopf landen, gemeinsam mit Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England. „Die Idealkonstellation ist, dass wir uns mit denen beschäftigen, wenn wir weiterkommen“, sagt Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die vermeintlich starken Mannschaften von Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England, auf welche die deutsche Mannschaft erst nach dem Einzug in die K.o.-Phase treffen würde.

+++DFB-Elf: Der Kampf um Stabilität und gegen „Schwarzmalerei“+++

Welche Mannschaften sind schon qualifiziert? Welche Teams haben schon ihren Lostopf gefunden? Und wer kämpft noch um das letzte verbleibene Ticket? Ein Überblick:

Aus vier Lostöpfen werden am 2. Dezember ab 18 Uhr die Paarungen gezogen.

Topf 1: Als Gastgeber ist Deutschland gesetzt. Hinzu kommen die vier besten Gruppensieger: Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England.

Topf 2: Gesetzt sind bisher Ungarn, Dänemark, Albanien und Österreich. Um die verblieben zwei Plätze kämpfen die Türkei, Kroatien, Rumänien und die Schweiz.

Topf 3: Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Niederlande.

Topf 4: Sicher im Lostopf ist Serbien, hinzu kommen die drei Play-off-Gewinner.

Klargemacht haben auch Italien, Türkei, Rumänien und die Schweiz die EM-Teilnahme. In welchem Topf sie landen ist allerdings noch unklar.

Damit könnte die DFB-Elf unter anderem in der Gruppenphase auf Ungarn, Österreich oder die Niederlande treffen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co-Trainer Sandro Wagner beim Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen Österreich. Foto: Marc Schüler / ddp/Marc Schüler

Übertragung der EM-Auslosung im TV

Die gesamte Auslosung der EM-Endrunde 2024 in Deutschland wird vom ZDF im deutschen Free-TV übertragen. Online wird die Zeremonie entsprechend in der Mediathek des Senders live im Stream zu sehen sein. Außerdem übertragt Magenta TV die Auslosung und die UEFA bietet auf ihrer eigenen Website einen internationalen Livestream an.

Ticketverkauf zur Deutschland-EM 2024:

Mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München startet die Europameisterschaft. Auch in vier NRW-Stadien werden Spiele ausgetragen: Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen und Dortmund.

Den Ticketverkauf startete der europäische Fußballverband UEFA am 3. Oktober. In einer ersten Verkaufswelle wurden 1,2 Millionen der insgesamt 2,2 Millionen für Fans verfügbaren Karten in den freien Verkauf gegeben. Fußballfans konnten sich zunächst aber nur auf die Tickets bewerben.

Aufgrund der hohen Nachfragen, weit über zehn Millionen Anfragen gingen laut UEFA ein, wird das Losverfahren bis „spätestens 14. November“ dauern.

Titelverteidiger Italien sichert sich EM-Ticket dank 0:0

Mit einem 0:0 gegen die Ukraine sicherte sich Titelverteidiger Italien das Ticket für die EM. Doch auf dem Platz gab es dennoch Applaus für die Ukraine, welche die direkte Qualifikation für das Turnier in Deutschland vorerst verpasste: Trainer Serhij Rebrow war dennoch voll des Lobes - nicht nur für seine Mannschaft. „Kompliment an die Spieler, sie haben wirklich ukrainischen Charakter gezeigt“, sagte der Nationaltrainer nach dem 0:0 gegen Italien in Leverkusen. Nur ein Treffer trennte die Ukrainer vom direkten Erreichen der Endrunde. Serhij Rebrow war dennoch voll des Lobes - nicht nur für seine Mannschaft. „Kompliment an die Spieler, sie haben wirklich ukrainischen Charakter gezeigt“, sagte der Nationaltrainer nach dem 0:0 gegen Italien in Leverkusen. Nur ein Treffer trennte die Ukrainer vom direkten Erreichen der Endrunde. Freundliche Worte gab es auch für die Gastgeber, in Leverkusen fühlten sich die Ukrainer offenbar sehr wohl. „Ein Kompliment auch an Deutschland, das Stadion ist sehr gut und unser Support im Hotel und überall hier war sehr groß“, lobte Rebrow. Die Fans haben zudem zur Freude der Ukrainer „Unterstützung für unser Land gezeigt, nicht nur für unser Team“. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport