EM-Tippspiel 2021 startet: Mitmachen und Preise gewinnen!

Am Freitag ist Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft 2021 – und für unser Tippspiel. Auf die besten Tipper wartet ein Urlaub auf Bali.

Einfach und kostenlos unter www.waz.de/tippspiel anmelden, bequem online tippen, mit Kollegen und Freunden wetteifern – und mit etwas Glück starke Preise gewinnen: Während Jogis Jungs um den Titel kämpfen verspricht unser EM-Tippspiel jeden Spieltag aufs Neue Spannung und Unterhaltung für Fußball-Kenner.

Wird Frankreich seiner Favoritenrolle gerecht? Versagen den Engländern am Elfmeterpunkt wieder die Nerven? Und wie weit kommt Deutschland beim letzten Turnier unter Weltmeistertrainer Jogi Löw? Diese und andere Fragen stellen sich alle Fußball-Fans wenige Tage vor dem Auftaktspiel zur EURO 2021. Manch einer verlässt sich auf sein Bauchgefühl, andere büffeln Statistiken und Fakten, um ihren Tipp abzugeben.

Live den Stand in der Tipper-Tabelle verfolgen

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Sie müssen lediglich Mitglied unserer Tipprunde werden und ihre Tipps eintragen. Dabei ist es Ihnen überlassen ob Sie direkt alle Vorrundenspiele tippen oder Tag für Tag. Bis zum Anpfiff einer Partie ist die Tippabgabe möglich. Nach dem Abpfiff findet dann eine Wertung statt: Für die richtige Tendenz erhält der Tipper einen Punkt, bei richtiger Tendenz und Tordifferenz zwei Punkte, beim exakt richtigen Ergebnis-Tipp drei Punkte. Mit der Livescore-Funktion ist Hochspannung garantiert, denn mit Anpfiff kann jeder Spieler die Tipps der übrigen Teilnehmer sehen und mit jedem Tor ändert sich auch live die Punktewertung, da tut ein Gegentor in der letzten Minute dann gleich doppelt weh.

In der K.O.-Phase wird es dann nicht nur für die Akteure auf dem Platz nochmal spannender. Unentschieden gibt es nicht mehr, der Sieger wird notfalls in Verlängerung und Elfmeterschießen ermittelt, auch das gilt es bei der Tippabgabe zu berücksichtigen.

Wer nach dem Finale nicht genug Punkte gesammelt hat um sich einen Preis zu sichern, der kann sich mit dem richtigen Zusatz-Tipp auf den neuen Europameister fünf Extrapunkte gutschreiben und in der Gesamtwertung noch an der Konkurrenz vorbeiziehen.

Spaß, Spannung und tolle Preise

Das Tippspiel vereint die Nutzer von WAZ, NRZ, WR, WP, IKZ-online und RevierSport in einer Tipprunde, gesucht wird also nicht weniger als der beste Tipper aus dem Ruhrgebiet, vom Niederrhein und aus Westfalen. Weitergehende Informationen zu Regeln und Teilnahmebedingungen sind auf der Tippspielseite zu finden.

Nicht nur der Spaß am Tippen und Wettfiebern macht den Reiz unseres RM-Tippspiels aus. Denn in Kooperation mit verschiedenen Partnern sind hochkarätige Preise zu gewinnen. So winkt dem Gesamtsieger ein 10-tägiger Bali-Aufenthalt für zwei Personen im Wert von 2.100 Euro, zudem gibt es hochwertige Elektronik wie Barbecue-Sets (je 369 Euro), eine Soundbar (300 Euro) und viele weitere Preise zu gewinnen.

Mitspielen lohnt sich also, daher nicht lange zögern sondern gleich Anmelden und Lostippen.

