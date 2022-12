Emotionaler Abschied von Pelé in Europas Stadien

Essen. Die Ligen in England, Spanien und Italien gedenken am aktuellen Spieltag der verstorbenen brasilianischen Fußball-Legende Pelé.

Eine Minute Beifall zu Ehren der brasilianischen Fußball-Legende Pelé. So hatten es die Engländer beschlossen. Und vor Anpfiff der Premier-League-Begegnungen gab aus es aus London und anderen englischen Städtenemotionale Bilder, als Spieler und Publikum vor Anpfiff der Spiele des am Donnerstag im Alter von 82 Jahren an einem Krebsleiden in Sao Paolo verstorbenen dreimaligen Weltmeisters gedachten. Auch die anderen Ligen, die über das Wochenende spielten, die in Italien und Spanien, hatten angekündigt, Pelé am aktuellen Spieltag mit Gedenkminuten zu würdigen.

Antony (l.), Brasilaner und Spieler bei Manchester United, zeigt vor Anpfiff seinen persönlichen Abschiedsgruß an die am Donnerstag verstorbene Fußball-Legende Pelé Foto: AFP

FIFA ruft zu Schweigeminuten auf

Auch der Weltverband FIFA hatte die Organisatoren von Fußball-Wettbewerben weltweit zu einer Schweigeminute vor jedem Spiel zu Ehren der gestorbenen Ikone Pelé aufgerufen. Damit solle an diesem Wochenende und in der kommenden Woche des legendären Brasilianers gedacht werden, schrieb die FIFA am Freitag in einem Brief an ihre Mitgliedsverbände vorlag.

"Solange Fußball gespielt wird, wird Pelé in Erinnerung bleiben und vermisst werden", schrieb FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura. "Pelé hat der Welt die Magie des südamerikanischen Fußballs gebracht und der Wendung "Das schöne Spiel" eine Bedeutung gegeben." (mit dpa)

