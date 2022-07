Ende der Vettel-Ära: Ein großer Sportler nimmt bald Abschied

Budapest Sebastian Vettel, viermaliger Weltmeister in der Formel 1, hört nach der Saison auf. Im Fahrerlager tut sich eine Lücke auf.

Es sind traurige Augen, der übliche Trotz darin fehlt. Verstärkt noch durch die Schwarz-Weiß-Optik. Ein bewusster Kon­trast zur schillernden Welt, aus der sich Sebastian Vettel zum Saisonende verabschieden wird. Am Donnerstag, passend vor dem Beginn des Rennwochenendes in Ungarn, wo 2007 seine Formel-1-Karriere im Toro Rosso richtig begonnen hatte, kündigte der 35-Jährige seinen Rücktritt an – eine bedeutende deutsche Sportler-Karriere geht zu Ende. Viermal Weltmeister, 51 Siege und damit die Nummer drei der ewigen Bestenliste, am Ende seiner noch zehn Rennen umfassenden Abschiedstournee wird er die 300 Grand-Prix-Rennen knapp verfehlen. Sein erster Einsatz als Ersatzmann bei BMW vor 15 Jahren machte ihn zum jüngsten Punktgewinner der Königsklasse. All das wäre Grund genug zu strahlen, doch diese Botschaft will in seinem Video bei aller Theatralik nicht richtig rüberkommen. Der Motorsport verliert einen großen Sportler – und einen mündigen Athleten.