Europameister England besiegt Haiti bei Frauen-WM knapp

Georgia Stanway gelang der einzige Treffer für England. In ihrem WM-Auftaktspiel mühten die Europameisterinnen sich zu einem 1:0-Sieg über Haiti.

Europameister England ist mit einem überraschend knappen Sieg über Haiti in die Fußball-WM gestartet. Beim 1:0 (1:0) in Brisbane erhielten die Mitfavoritinnen starke Gegenwehr vom Underdog aus der Karibik, der seinen ersten WM-Auftritt überhaupt absolvierte. Am Ende setzten sich die Engländerinnen im Scuncorp Stadium aber dennoch durch. Die ebenfalls zum Kreis der Favoritinnen zählenden USA und Japan hatten zuvor schon ihre Auftakthürden genommen.

Das Tor des Tages erzielte Mittelfeldspielerin Georgia Stanway (29.) vom deutschen Meister Bayern München per Handelfmeter. Die 24-Jährige war zunächst an Haitis Torfrau Kerly Theus gescheitert, bekam aber vom VAR einen zweiten Versuch zugesprochen, da Theus bei Schussabgabe bereits vor ihrer Torlinie stand. Stanway zielte erneut nach unten links, Theus entschied sich um - 1:0.

Torfrau Mary Earps rettet England den WM-Auftakt

Die Lionesses taten sich gegen den Weltranglisten-53. auch in der zweiten Halbzeit deutlich schwerer als erwartet, ließen gute Gelegenheiten aus - und wurden in der 81. Minute fast für den Chancenwucher bestraft: Die eingewechselte Roseline Eloissaint tauchte plötzlich frei vor Mary Earps auf, doch Englands Nummer eins parierte stark mit dem Fuß und rettete so den englischen Auftaktsieg.

Bis zu ihrem zweiten Spiel in Gruppe D am Freitag haben beide Teams nun fast eine ganze Woche Pause. England kann dann im europäischen Duell mit Dänemark (10.30 Uhr deutscher Zeit) bereits den Achtelfinaleinzug perfekt machen. Die Haitianerinnen spielen gegen China (13 Uhr deutscher Zeit) erneut um ihre ersten WM-Punkte. (sid)

