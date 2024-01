Essen. Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München macht Alexander Nübel durch Leihen auf sich aufmerksam. Dennoch soll er bleiben.

In der Bundesliga hat sich der ehemalige Schalker Alexander Nübel zu einer festen Größe entwickelt - allerdings nicht bei seinem Stammverein FC Bayern München. Vielmehr steht der 27-Jährige seit seinem Leihwechsel zum VfB Stuttgart im Fokus, spielte in der Bundesliga sechsmal zu Null. Nur Bayer Leverkusens Keeper Lukas Hradecky kann mit sieben weißen Westen eine noch bessere Bilanz vorweisen.

Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, will der FC Bayern den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Nübel verlängern. Dann könnte der Torhüter wiederum für ein weiteres Jahr nach Stuttgart verliehen werden, wo er Spielpraxis sammeln und sich weiter entwickeln würde. Die Schwaben können sich eine feste Verpflichtung Nübels nicht leisten und der 27-Jährige käme an Bayern-Stammkeeper Manuel Neuer (37) voraussichtlich nicht vorbei.

Ex-Schalker Nübel: Erst Stammkeeper in Monaco, nun begeistert er mit Stuttgart

Das war auch schon im Sommer 2020 so, als Nübel nach starken Leistungen auf Schalke zum deutschen Rekordmeister gewechselt war. Ein Jahr später ging es schon auf Leihbasis zur AS Monaco, wo sich der gebürtige Paderborner zum Stammkeeper mauserte. Im Sommer 2023 kehrte er dann in die Bundesliga zurück - erneut per Leihe. Beim VfB Stuttgart schloss er die vakante Torhüterposition, auf der in der Vorsaison Florian Müller und Fabian Bredlow gleichermaßen ihre Probleme hatten.

Nun stellt der VfB mit 19 Gegentoren die viertbeste Abwehr der Bundesliga, ist im Gesamttableau Dritter. Unter Trainer Sebastian Hoeneß begeistert Stuttgart mit offensivem Powerfußball und stellt mit Serhou Guirassy und Deniz Undav (zusammen 26 Tore) das zweitbeste Offensivduo der Liga. Einzig Bayerns Harry Kane und Leroy Sané (zusammen 29 Treffer) sind auf Ligaebene noch erfolgreicher. Dahinter wirbelt mit Chris Führich ein ehemaliger Dortmunder. Auch Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou hat eine BVB-Vergangenheit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport