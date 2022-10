"Fantastische Quelle": Jürgen Klopp veralbert Dietmar Hamann

Essen. Nach dem schwachen Start des FC Liverpool steht auch Jürgen Klopp in der Kritik. Für Aussagen von Didi Hamann hat der Trainer kein Verständnis.

Fehlt der Mannschaft des FC Liverpool derzeit der Funke? Das behauptete der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann (49) in einer englischen Talkshow mit Blick auf die Krise der "Reds", die in der Premier League straucheln und gegenwärtig nur Tabellenzehnter sind. Hamann, selbst jahrelang als Profi für Liverpool aktiv, behauptete sogar, dass Trainer Jürgen Klopp langsam um seinen Job bangen muss.

Angesprochen von einem Journalisten auf den angeblich fehlenden Funken ließ Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr) bei den Glasgow Rangers recht deutlich durchblicken, was er von Hamanns Äußerungen hält. "Oh toll. Er ist eine fantastische Quelle und wird überall respektiert", kommentierte der 55-Jährige süffisant die Frage des Journalisten. Nur weil Hamann sieben Jahre - zwischen 1999 und 2006 - für Liverpool spielte, gebe es ihm nicht das Recht zu sagen, was er will. "Vor allem, wenn du keine Ahnung hast", ergänzte Klopp.

Jürgen Klopp legt gegen Dietmar Hamann nach

Für seine Aussagen erhielt Klopp einige Lacher aus dem Publikum - und der deutsche Trainer fuhr fort: "Ich finde, Didi Hamann hat es nicht verdient, dass du seine Worte nutzt, um mir eine Frage zu stellen", meinte er in Richtung des fragenden Journalisten - der schließlich eine Frage mit eigenen Worten formulieren sollte. In jedem Fall machte Klopp sehr deutlich, was er von der Expertise Hamanns, der auch regelmäßig in der Bundesliga beim TV-Sender Sky zum Einsatz kommt, hält.

Womöglich ist nach dem schwachen Saisonstart aber auch die Zündschnur bei Klopp einfach etwas kürzer. Zehn Punkte aus acht Spielen sind viel zu wenig für die Ansprüche der "Reds" in der heimischen Premier League, der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt bereits sage und schreibe 14 Punkte. Das Titelrennen hat Klopp bereits in dieser frühen Phase der Saison längst abgeschrieben.

