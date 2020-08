FC Bayern München auf der Treibjagd zum Triple

Lissabon Für Hansi Flick ist das Duell mit Barcelona sein wichtigstes Spiel. Der Bayern-Trainer muss sich auf allerhöchstem Niveau beweisen.

Am Donnerstagabend stand in Lissabon das Abschlusstraining im Estádio da Luz an, das dafür bekannt ist, dass vor Benficas Heimspielen ein Adler vor dem Publikum seine Runden dreht, ehe dieser auf dem pokalähnlichen Klubemblem landet. An diesem Freitag im Viertelfinale der Champions League des FC Bayern gegen den FC Barcelona (21 Uhr/Sky) wird im Stadion des Lichts weder ein größeres Publikum noch ein Adler zugegen sein. An den Fernsehgeräten aber werden Millionen Zuschauer auch auf den Münchener Trainer Hansi Flick blicken. Für ihn geht es um den Nachweis, auf allerhöchstem Niveau erfolgreich zu coachen.