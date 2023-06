Fechterin Sauer: „Trainiere nur noch mit Männern“

Die deutsche Fechterin Anne Sauer ist so gut wie noch nie in eine Saison gestartet.

Berlin Anne Sauer ist so gut wie noch nie in eine Fechtsaison gestartet. Von der Sportpolitik will sie sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Ein Olympiasieger an ihrer Seite sorgt für Schwung.

So gut ist Anne Sauer noch nie in eine Fechtsaison gestartet. „Meine Form war schon die ganze Zeit gut. Es war nur eine Frage der Zeit, sie auch beim Turnier abzurufen. Jetzt hat es ziemlich gut geklappt“, sagte die Florett-Spezialisten der Deutschen Presse-Agentur.

„Es läuft sehr gut. Einen besseren Start hätte ich mir nicht wünschen können“, ergänzte die 32 Jahre alte Fechterin kurz vor ihrem Auftritt bei der Einzel-Europameisterschaft am Freitag in Plowdiw/Bulgarien.

Ein Grand-Prix-Sieg in China, ein zweiter Platz beim Weltcup in Georgien mit dem knappen Viertelfinalerfolg über Olympiasiegerin Lee Kiefer (USA) - die für den DFC Düsseldorf auf der Planche stehende Anne Sauer hat sich in der Paris-Qualifikation gut positioniert. „Der Weg zu Olympia ist aber noch weit. Die Qualifikation geht noch bis nächstes Jahr im April. Ein paar Punkte brauche ich auf jeden Fall noch.“ Gut im Rennen liegt auch Leonie Ebert, die amtierende Europameisterin.

Einzel-EM steht an

Viele Punkte für die Olympia-Qualifikation gibt es bei der anstehenden Einzel-EM, die wegen der Wiederzulassung von Russen und Belarussen von Freitag bis Sonntag in Bulgarien und nicht wie geplant während der Europaspiele in Polen stattfindet. „Es ist extrem schwierig. Es gibt jede Woche Änderungen wegen der Situation mit den Russen und Belarussen“, sagt die momentane Weltranglisten-Vierte.

„Ich lasse mich davon nicht ablenken, ich nehme es, wie es kommt. Ich kann ja nix dran ändern. Ich bin fit, ich will fit bleiben. Natürlich haben wir viel weniger Regenerationszeit, aber da muss ich durch. Ich fahre zu Wettkämpfen, egal wo und wann die sind. Und da will ich mein Bestes geben“, sagt sie.

Eine EM-Medaille in Plowdiw ist das Ziel der 32-Jährigen. Seit gut drei Jahren trainiert die Sportsoldatin am Stützpunkt in Bonn bei Benjamin Kleibrink, eigentlich Nachwuchstrainer der Florett-Herren. Der Olympiasieger von Peking 2008 ist auch Anne Sauers Freund. Und die gemeinsamen Lektionen passen. „Er bereitet mich perfekt auf alles vor“, sagt die Olympiasiegerinnen-Besiegerin über die Trainingsarbeit.

„In Bonn trainiere ich nur noch mit den Männern. Das hat mir athletisch und mental viel gebracht. Manchmal ist es auch frustrierend, es macht nicht immer Spaß, aber man lernt sehr viel. Seit ich mit den Männern trainiere, kann ich vorne in der Welt besser mithalten“, sagt sie.