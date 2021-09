Flick muss jetzt bei der DFB-Elf Konstanz erzeugen

Die deutsche Nationalmannschaft lieferte gegen Armenien eine erfreuliche Vorstellung. Doch so muss es jetzt weitergehen. Ein Kommentar.

Wer die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend gegen Armenien sah, der darf sich auch im Nachhinein noch mal aufregen über die Leistung am vergangenen Donnerstag gegen Liechtenstein. Obwohl der Gegner diesmal ein vermeintlich stärkerer war, gelang beim klaren 6:0-Sieg von Beginn an ein ganz anderer Auftritt: Die Deutschen spielten direkt und zielgerichtet, mit hoher Einsatzbereitschaft und mit Konzentration beim Abschluss. All das war gegen die Auswahl des 38.000-Einwohner-Landes vermisst worden.