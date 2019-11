Cleveland. NFL-Profi Myles Garrett hat auf seinen Gegenspieler eingeschlagen. Er hat seinen Fehler eingesehen, dennoch droht eine lange Sperre.

Football-Skandal: NFL-Profi schlägt Gegner mit dessen Helm

Eine Szene erschüttert die American-Football-Welt. Myles Garrett, Defensivspezialist bei den Cleveland Browns und Pittsburgh-Quarterback Mason Rudolph geraten zum Ende der NFL-Partie am Donnerstagabend (Ortszeit) aneinander. Garrett reißt dabei dem jungen Spielmacher den Helm vom Kopf. Der will ihn sich jedoch zurückholen. Daraufhin schlägt Garrett mit dem Helm auf ihn ein. Cleveland gewann die Partie gegen den Division-Rivalen mit 21:7 und machte in der Tabelle Boden auf Pittsburgh gut, doch das interessierte im FirstEnergy-Stadium am Ende niemanden mehr.

Browns-Superstar Odell Beckham Jr. sagte über die Aktion seines Teamkollegen: „Das ist hässlich. Das ist etwas, dass wir in der NFL nicht haben wollen.“ Es ist unentschuldbar. Es ist mir egal, Rivalität oder nicht. Wir können das nicht tun“, so Baker Mayfield, Quarterback der Browns. Garrett droht eine lange Sperre. Experten rechnen damit, dass er in dieser Saison gar nicht mehr spielen darf. „Ich habe die Ruhe verloren und das bereue ich“, sagte Garrett. Rudolph hatte sich beim Helm-Schlag wohl nicht verletzt – und damit Glück im Unglück.

Spiel zwischen Cleveland und Pittsburgh war entschieden

Besonders dumm erscheint die Aktion auch mit Blick auf Spielstand und Zeit: Die Browns führten Sekunden vor Spielende mit 14 Punkten Vorsprung, die Steelers waren weit von der gegnerischen Endzone entfernt. Den Anfang genommen hatte die Szene, die in einem riesigen Handgemenge zwischen beiden Teams endete, mit einer Attacke Garretts auf Rudolph, nach dem dieser den Ball gerade noch zu einem Mitspieler geworfen hatte. Am Ende der Partie waren insgesamt drei Spieler disqualifiziert.

Die nächste Partie steht für die Browns am 24. November zuhause gegen die Miami Dolphins an – ohne Myles Garrett, ihren besten Defensivspieler. (chwo/dpa)