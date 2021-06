Franz Beckenbauer spricht über die EM-Chancen des DFB

München. Obwohl Deutschland gegen Frankreich leichter Außenseiter ist, glaubt Ex-Bundestrainer Beckenbauer an eine gute EM des DFB.

Franz Beckenbauer traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM viel zu und setzt dabei auf alte Tugenden. „Deutschland war immer eine Turniermannschaft. Das wird auch diesmal so sein“, sagte Beckenbauer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: „Ich bin nicht pessimistisch – im Gegenteil: Ich glaube, dass der Weg weit gehen kann.“

Der 75-Jährige, Weltmeister als Spieler und DFB-Teamchef, rechnet beim Auftakt gegen Titelverteidiger Frankreich (hier geht's zum Vorbericht) am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) mit einer „offenen“ Partie. „Wir haben ja in München sozusagen ein Heimspiel mit immerhin 14 .000 Zuschauern. Das macht auch was aus. Die Deutschen sind in einer sehr guten Verfassung, körperlich gut drauf. Sie treten als Mannschaft auf, als geschlossene Einheit. Das ist sehr wichtig“, sagte Beckenbauer.

DFB: Franz Beckenbauer mit Sonderlob für Kai Havertz

Die DFB-Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels bewertet er positiv. „Dass sie fähig sind, in der Nationalmannschaft zu spielen, haben sie oft genug bewiesen. Sie wissen, was von ihnen verlangt wird“, sagte Beckenbauer.

Ein Sonderlob erhielt Champions-League-Sieger Kai Havertz. Der 22-Jährige vom FC Chelsea habe sich „wirklich toll entwickelt. Ich hoffe, dass er gut beraten ist und seinen Weg geht, ohne sich beeinflussen zu lassen“, sagte Beckenbauer. (sid)

