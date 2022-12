Fußball-Legende Pelé: Zustand drastisch verschlechtert

Bei der WM 2022 in Katar sendeten die Nationalspieler Brasiliens eine Botschaft an ihr Idol Pele.

Sao Paulo. Große Sorgen um einen der besten Spieler der Fußball-Geschichte. Der legendäre Brasilianer Pelé kämpft in Sao Paulo um sein Leben.

Der Zustand der brasilianischen Fußball-Legende Pelé hat sich nach Angaben seiner behandelnden Ärzte drastisch verschlechtert. Wie das Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo am Mittwochabend mitteilte, schreitet der Krebs bei dem 82-Jährigen immer weiter voran. Pelé benötige „mehr Pflege, um Nieren- und Herzversagen zu behandeln“. Pele befinde sich allerdings „weiterhin in einem normalen Zimmer, wo er die notwendige Pflege erhält“.

Brasilien-Legende Pele zur Chemotherapie eingeliefert

Wenige Minuten vor der Veröffentlichung des neuesten Bulletins zum Zustand des dreimaligen Weltmeisters hatten zwei seiner Töchter, Kely Nascimento und Flavia Arantes, auf ihren Instagram-Accounts angekündigt, dass ihr Vater die Feiertage im Krankenhaus verbringen wird. „Unser Weihnachten zu Hause ist ins Wasser gefallen. Wir haben mit den Ärzten entschieden, dass es aus verschiedenen Gründen besser ist, hier zu bleiben, mit all der Fürsorge unserer neuen Familie“, hieß es in der Nachricht, die mit einem Foto der beiden lächelnden Schwestern flankiert war.

Pelé war am 29. November zur Neubewertung seiner Chemotherapie eingeliefert worden, nachdem im September 2021 ein Tumor in seinem Dickdarm festgestellt worden war.

Brasilianische Nationalspieler, Fans bei der WM in Katar und Anhänger in der Heimat dachten an den „König des Fußballs“ und schickten mit Bannern und Schildern gute Wünsche.

Nach dem WM-Finale am vergangenen Sonntag hat sich der dreimalige Weltmeister Pelé noch zu Wort gemeldet und Argentinien zum WM-Titel gratuliert. „Messi hat seinen ersten WM-Titel gewonnen, wie es seine Flugbahn verdient“, schrieb der 82-Jährige am Sonntag auf Instagram. „Glückwunsch, Argentinien. Diego lächelt jetzt sicherlich.“ Der vor zwei Jahren verstorbene Diego Maradona war 1986 der vor Messi letzte Kapitän einer argentinischen Nationalmannschaft, der den WM-Pokal in die Höhe gereckt hatte. (fs mit dpa)

