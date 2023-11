Bochums Torwart Manuel Riemann und Faride Alidou von Köln in Aktion.

Bundesliga 1. FC Köln baut sich an Kleinigkeiten auf

Bochum Der glückliche Punkt in Bochum wird beim 1. FC Köln schon als Erfolg gewertet. Dass das 1:1 überaus glücklich war, interessiert den Trainer nicht.

Beim 1. FC Köln gibt man sich derzeit auch mit wenig zufrieden. Nach dem überaus glücklichen 1:1 (0:1) am Samstagabend im Duell mit dem direkten Konkurrenten VfL Bochum waren Spieler und Trainer des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga bemüht, demonstrativ das Positive herauszustellen. „Für uns ist das ein Teilerfolg. Ein Erfolg, den wir uns hart erarbeitet haben. Ob verdient oder nicht, das zählt für uns nicht mehr“, sagte Trainer Steffen Baumgart nach dem Spiel in Bochum.

Ähnlich äußerte sich Davie Selke, der in der 54. Minute den Ausgleich erzielte. „Wir müssen mit dem Punkt leben. In unserer Situation ist jeder Punkt wichtig“, sagte Selke. Dass der Tabellenletzte nur zwei Punkte aus den beiden Spielen gegen die direkten Konkurrenten Augsburg und Bochum holte, wollte niemand überbewerten. „So heute zurückzukommen und einen Punkt mitzunehmen ist wichtig für die Moral und das ist das Wichtigste, was wir heute mitnehmen“, befand Selke, dessen Team mit sechs Punkten aus elf Spielen aktuell viele Probleme hat.

In Bochum konnte sich der FC bei Keeper Marvin Schwäbe und der fehlenden Effektivität der Gastgeber bedanken, dass der VfL nur durch Lukas Daschner (25.) erfolgreich war und die Partie nicht deutlich für sich entschied. „Da hatten wir auch das Quäntchen, was man im Abstiegskampf braucht“, meinte Baumgart.