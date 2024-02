20. Spieltag 2:0 in Darmstadt: Bayer Leverkusen weiter ungeschlagen

Darmstadt Bayer Leverkusen geht als ungeschlagener Spitzenreiter in das Duell gegen Bayern München. Schlusslicht Darmstadt 98 hat keine Chance gegen den souverän aufspielenden Bundesliga-Primus.

Bayer Leverkusen hat auch vor dem anstehenden Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München keine Schwäche gezeigt. Die Werkself gewann bei Schlusslicht SV Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) und bleibt weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Nathan Tello avancierte mit einem Doppelpack in der 33. und 52. Minute vor 17 810 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Matchwinner. Leverkusen liegt damit weiter zwei Punkte vor den Bayern. Für Darmstadt wird es am Tabellenende immer kritischer.

Leverkusens Coach Xabi Alonso beorderte Neuzugang Borja Iglesias nach guten Trainingsleistungen in die erste Elf. Zudem brachte er Granit Xhaka, obwohl dem Schweizer bei einer weiteren Gelben Karte eine Sperre für das Bayern-Spiel drohte. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns mit viel Erfahrung“, begründete der Spanier vor dem Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky seine Entscheidung, die sich auszahlte. Xhaka war wie stets Lenker und Denker, hielt sich in den Zweikämpfen aber vornehm zurück und blieb ohne Verwarnung.

Erste gelungene Aktion bringt die Führung

Darmstadt begann schwungvoll. Leverkusen wartete erst einmal ab, stand dicht gestaffelt und ließ nichts zu. Den ersten Torschuss der Partie gab Adam Hlozek (15.) ab. Der Ball des Leverkusener Stürmers strich aber am langen Pfosten vorbei. Der Aufsteiger versteckte sich nicht und bereitete der Bayer-Elf Probleme im Spielaufbau. Luca Pfeiffer prüfte nach einem schön vorgetragenen Angriff der Hausherren Lukas Hradecky im Leverkusener Tor.

Nach 33 Minuten spielten die Gäste einmal schnell nach vorn und belohnten sich. Der sehr agile Florian Wirtz steckte zu Alejandro Grimaldo durch, der Tello mit einer gefühlvollen Flanke bediente. Der in den Strafraum gestartete nigerianische Außenbahnspieler musste nur noch den Kopf hinhalten.

Darmstadt kalt erwischt

Doch die Lilien waren nicht geschockt. Emir Karic hatte den Ausgleich auf dem Kopf, der Ball landete aber genau in Hradeckys Armen. Auf der Gegenseite entschärfte Marcel Schuhen Schüsse von Robert Andrich und Florian Wirtz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Darmstadt die Chance zum Ausgleich, doch Pfeiffer schloss zu schwach und ungenau ab.

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff wurden die Hausherren kalt erwischt. Erneut zeigte Wirtz seine Klasse. Der Nationalspieler spielte einen genauen Pass auf Tella, der eiskalt abschloss. Die Werkself kontrollierte das Geschehen im zweiten Durchgang und teilte sich ihre Kräfte vor dem am Dienstag anstehenden Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart ein.

Wirtz hatte eine Viertelstunde vor Schluss den dritten Treffer auf dem Fuß. Sein gefühlvoller Schuss landete aber an der Latte. Darmstadt kam nur noch sporadisch vor das Bayer-Tor, ohne sich klare Möglichkeiten zu erarbeiten. Der eingewechselte Sebastian Polter konnte nur wenige Tage nach seiner Leihe bei seinem Debüt für Darmstadt keine Akzente setzen.