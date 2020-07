Als Zehner noch mit dem Ball spielten – und nicht gegen ihn

Als Spielmacher mit der 10 einer der ganz Großen: Günter Netzer, hier bei der Gala für die Gründungself der Hall of Fame des deutschen Fußballs im April 2014 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Essen. Kein Platz mehr für den klassischen Zehner? Athletik vor Ästhetik? Da muss man doch wehmütig werden. Eine Kolumne.

Früher haben wir noch mit dem Ball gespielt, heute spielt man gegen den Ball.“ Da ist was dran, schon allein, weil es Jupp Heynckes gesagt hat, ein honoriger Mann, der nicht nur wegen seiner drei Bayern-Titel in einer Saison über den Dingen steht. Gegen den Ball, verschieben, anlaufen, pressen, flache Vier, zwei Sechser, falsche Neun – es hat sich ja so vieles verändert im Fußball.