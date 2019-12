Bayer-Dusel kann den FC Bayern nicht beeindrucken

München. Beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen betrieb der FC Bayern München Chancenwucher. Trotz der ersten Pleite wächst das Vertrauen in Trainer Flick.

Bis nach Südtirol und an Nordrhein-Westfalens Landesgrenze zu Niedersachsen waren die Bayern am Sonntag ausgeschwärmt. Die traditionellen Fanklub-Besuche standen an, die in der Vergangenheit besonders für Uli Hoeneß zu den liebsten Terminen des Jahres zählten. Diesmal aber, nach seinem Rückzug, verzichtete Hoeneß, weshalb der neue Präsident Herbert Hainer bei den Preußen in Ostbevern nahe Münster vorstellig wurde.