Bayern-Urgestein Müller: „Woche zum Vergessen“

Die Bayern-Stars Harry Kane (l) und Thomas Müller waren nach der Niederlage in Bochum sehr enttäuscht.

Bochum Selbst Thomas Müller ringt nach den richtigen Worten. Der Ex-Weltmeister äußert sich via Instagram zu der Niederlagenserie des FC Bayern.

Thomas Müller hat die Tage der Niederlagenserie des FC Bayern als „Woche zum Vergessen“ bezeichnet. Der 34 Jahre alte Münchner Profi räumte via Instagram nach dem 2:3 gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga auch ein: „Es ist schwierig, die richtig Worte für unsere Gefühle zu finden.“

Durch die Niederlage in Bochum wuchs der Rückstand der Münchner als Zweiter in der Meisterschaft auf Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen auf acht Punkte. Gegen die Werkself hatte der deutsche Rekordmeister zuvor in der Liga mit 0:3 verloren.

Hinzu kam zwischen den beiden Meisterschaftspleiten das 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom. „Wir müssen uns wieder einen Schritt machen, auch wenn das im Moment schwer erscheint“, schrieb Müller. Den Bayern droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren.