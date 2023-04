Bayern vorerst ohne Innenverteidiger Upamecano

München Der FC Bayern muss vorerst auf Dayot Upamecano verzichten. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger aus Frankreich hat sich einen Faserriss zugezogen.

Der FC Bayern muss vorerst auf Dayot Upamecano verzichten. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger aus Frankreich hat sich einen Faserriss zugezogen.

„Er wird rund zwei Wochen ausfallen“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag bei einer Pressekonferenz in München. Upamecano wird daher im Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Hertha BSC fehlen. Ausfallen werde auch Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting.

Tuchel rechnet mit Coman-Einsatz

Dagegen sollte es bei Leon Goretzka trotz einer Prellung am Knie gehen, sagte Tuchel. Kingsley Coman habe am Freitag zwar nicht trainiert und habe eine Blockade. Der 49 Jahre alte Trainer des deutschen Rekordmeisters rechnet aber mit einem möglichen Einsatz von Coman.

Im Tor wird Yann Sommer stehen, bestätigte Tuchel, nachdem der Schweizer zuletzt auch im Zuge des Ausscheidens der Bayern im DFB-Pokal und in der Champions League sowie dem Verlust der Tabellenführung in die Kritik geraten war.

„Er ist ein Top-Profi und ein wahnsinnig guter Mensch, freundlich, höflich, aufgeschlossen. Bei Bayern im Tor zu stehen, ist grundsätzlich nicht einfach. Yann hat eine Phase, in der er vielleicht etwas unglücklich spielt. Es gehört zum Torwartspiel dazu, dass du auch ein bisschen Spielglück hast“, sagte Tuchel: „Er hat weiter das Vertrauen von uns.“