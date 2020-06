Essen. Aus dem Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird offiziell der Sportvorstand des FC Bayern München. Das ist mehr als ein Kompromiss. Ein Kommentar.

Die Notlösung ist am Ziel. Hasan Salihamidzic, 2017 scheinbar so ganz nebenbei als Nachfolger von Matthias Sammer auf dem Posten des Sportdirektors beim FC Bayern installiert, ist ab sofort Sportvorstand in München.