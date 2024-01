Vor den Spielen gab es in Gedenken an Franz Beckenbauer eine Schweigeminute.

Bundesliga Beckenbauer-Gedenken in Stadien: „Ruhe in Frieden, Kaiser“

Köln Der 17. Bundesliga-Spieltag steht im Zeichen der Erinnerung an Franz Beckenbauer. Kommende Woche gibt es eine große Gedenkfeier.

Die Clubs der Fußball-Bundesliga haben Franz Beckenbauer auch am Samstag mit einer Schweigeminute und weiteren Würdigungen gedacht. Im Mittelkreis der Arenen war ein großes, rundes Transparent ausgerollt, das Beckenbauer als Spieler zeigte - daneben das Bundesliga-Logo und eine Trauerschleife.

„Ruhe in Frieden, Kaiser“, stand beispielsweise auf der Anzeigetafel beim Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim. Teams trugen einen Trauerflor. Schon der Auftakt des 17. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim stand im Gedenken des größten deutschen Fußballers, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben war.

Eine große Gedenkfeier des FC Bayern, bei dem der gebürtige Münchner als Spieler, Trainer und Präsident zur Legende wurde, mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Kultur und Sport sowie zahlreichen Weggefährten wird es am Freitag kommender Woche in der Allianz Arena geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird teilnehmen und eine Rede halten. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird dann in München dabei sein.