Bericht: Dortmunds Reyna auf der Suche nach neuem Club

Dortmund Für Borussia Dortmund verläuft die Bundesliga-Saison bislang nicht wie gewünscht. Für BVB-Spieler Giovanni Reyna läuft es auch persönlich nicht rund. Nun könnte sich ein Wechsel anbahnen.

Giovanni Reyna will Borussia Dortmund einem Medienbericht zufolge noch in diesem Januar verlassen. Der Nationalspieler der USA soll ESPN zufolge bereits mehreren Clubs in Europa angeboten worden sein. Zu diesen Clubs sollen die AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, der FC Sevilla und Benfica Lissabon gehören.

Reyna spielt beim BVB in dieser Saison bislang keine große Rolle. In der Fußball-Bundesliga kam der 21-Jährige neunmal zum Einsatz und wurde dabei achtmal eingewechselt.

In Dortmund hat er noch einen bis zum Sommer 2025 gültigen Vertrag. Reyna spielt seit der A-Jugend beim Revierclub.