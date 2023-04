Bericht: Gladbach interessiert sich für Füllkrug

Mönchengladbach Laut Sky möchte Borussia Mönchengladbach Nationalspieler Niclas Füllkrug verpflichten. Gladbach sucht einen Mittelstürmer.

Borussia Mönchengladbach hat einem Medienbericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug. Sportchef Roland Virkus würde den Nationalspieler gerne in der kommenden Saison im Gladbach-Trikot sehen, berichtet der TV-Sender Sky.

Füllkrug, der bei Werder Bremen noch einen Vertrag bis 2025 hat, tendiere zu einem Wechsel und Gladbach sei eine Option, heißt es. Die Borussia sucht einen Mittelstürmer-Ersatz für Marcus Thuram, der Gladbach im Sommer ablösefrei verlässt. An einer Verpflichtung Füllkrugs hatte die Borussia noch unter Sportchef Max Eberl bereits Interesse.

Gladbach steht vor einem großen Kaderumbruch

Nun wäre ein Transfer Füllkrugs an den Niederrhein allerdings aus mehreren Gründen sehr überraschend. Zum einen wäre die erwartete Ablöseforderung der Bremer wohl für die Borussia, die im Sommer einen großen Kaderumbruch vollziehen muss, nur schwer zu stemmen. Zum anderen hätte Füllkrug wohl auch sportlich attraktivere Wechseloptionen. Die Borussia steckt im Bundesliga-Mittelfeld fest und wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison nicht international spielen.

Der 30 Jahre alte Füllkrug hat in der laufenden Saison bislang 16 Tore für Aufsteiger Werder gemacht. In der deutschen Nationalmannschaft hat er in sechs Länderspielen sechsmal getroffen. Bei der Entscheidung über seine weitere Karriere will Füllkrug auch Bundestrainer Hansi Flick einbeziehen.