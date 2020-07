Bestätigt: Thiago will den FC Bayern München verlassen

München/Essen. Spielmacher Thiago steht vor einem Abschied aus München. Vorstandsboss Rummenigge bestätigt den Wechselwunsch des Spaniers.

Der spanische Nationalspieler Thiago steht vor einem Abschied vom FC Bayern München. "Hasan hatte ein Gespräch mit Thiago, wir waren optimistisch, aber Thiago sagte ihm vor einiger Zeit, dass er etwas anderes machen möchte", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Rande der Vorstellung von Leroy Sané.

Konkrete Angebote liegen den Klub für den Spielermacher allerdings noch nicht vor, erklärte Rummenigge. Zumindest im Finalturnier der Champions League im August soll Thiago allerdings noch für die Münchener auflaufen. Gleiches gilt für David Alaba, dessen Zukunft ebenfalls unklar ist. "Sie haben beide Vertrag und werden teilnehmen. Sie werden auf jeden Fall dieses Turnier mitspielen, dann wird man sehen. Thiago hat sich ja scheinbar entschieden."

FC Bayern hofft weiter auf Vertragsverlängerung mit David Alaba

Wie es mit Alaba weitergeht, will der FC Bayern ebenfalls "abwarten". Am liebsten würde der Klub mit dem Österreicher, der seit inzwischen zwölf Jahren für den Rekordmeister spielt, verlängern. "Es gibt drei Optionen", sagt Rummenigge. "Option ein, ist dass er verlängert." Alternativ könnte er entweder bis Vertragsende 2021 in München bleiben oder den Verein noch in diesem Sommer gegen Zahlung einer Ablöse verlassen.

Rummenigge betont jedoch, dass es "keinen Summer-Sale beim FC Bayern" geben wird. (fs)