Bochums Trainer Thomas Reis (M) steht an der Seitenlinie.

Saison-Vorbereitung Bochum beim Test gegen Antalyaspor in Torlaune

Bochum. Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich eine Woche vor dem Start in die Pflichtspielsaison in Torlaune präsentiert.

Zwei Tage nach der ernüchternden 1:4-Niederlage gegen Athletic Bilbao besiegte die Revierelf den türkischen Erstligisten Antalyaspor mit 6:2 (1:1).

Dabei erzielten Neuzugang Ivan Ordets (42.), Simon Zoller (45.), Takuma Asano (57./58.) sowie Jordi Osei-Tutu (75.) und Patrick Osterhage (76.) die Treffer für die Bochumer. Der VfL startet am 30. Juli in der ersten Pokalrunde beim Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin in die neue Spielzeit. Für die Türken traf Houssam Ghacha (16.) und Haji Wright (68.).

