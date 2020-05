BVB gegen FC Bayern im TV und Live-Stream sehen: So geht‘s

Essen. Topspiel in der Fußball-Bundesliga: Der BVB empfängt Spitzenreiter FC Bayern München. Wir erklären, wo Sie das Spiel am Dienstag sehen können.

Es ist das Topspiel der Fußball-Bundesliga: Der BVB empfängt an diesem Dienstag den deutschen Rekordmeister und aktuellen Spitzenreiter FC Bayern München. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Nach dem 4:0-Derby-Sieg gegen den FC Schalke 04 legte Borussia Dortmund am Wochenende nach: Bei Werder Bremen fuhr der aktuellen Tabellenzweite einen 2:0-Sieg ein. "Ich hoffe, das klappt gegen Bayern dann auch", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji nach dem Spiel. Der Rekordmeister aus München schoss sich gegen Eintracht Frankfurt warm. Der Tabellenführer hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf den BVB, der nun offiziell den Abschied von Mario Götze bekanntgab.

BVB: Einsatz von Mats Hummels gegen den FC Bayern wahrscheinlich

Nicht wenige erwarten eine Vorentscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft. „Noch ist die Spannung da, und die wird auch bleiben, egal, was am Dienstag passiert“, sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dieser Redaktion. „Sollten die Bayern gewinnen, hätten sie natürlich einen großen Vorsprung. Aber es gibt in diesem Jahr fünf sehr starke Mannschaften in der Liga, die teils noch gegeneinander antreten. Bayern spielt noch gegen Gladbach und in Leverkusen. Wir müssen noch nach Leipzig.“

Bereit für die Bayern: Der Dortmunder Achraf Hakimi (l.) jubelt mit Jadon Sancho und Erling Haaland (r.) Foto: DPA

Im Vergleich zum ernüchternden 0:4 im Hinspiel erwartet BVB-Trainer Lucien Favre diesmal mehr Gegenwehrt. „Wir sind besser geworden“, sagte Favre. Er ist zuversichtlich -- auch deshalb, weil Mats Hummels doch nicht so schwer verletzt ist. „Ich denke es wird ganz okay für Mats Hummels“, sagt Favre. „Ich kann es nicht ganz sicher sagen, aber zu 99 Prozent er wird dabei sein.“

Der FC Bayern muss allerdings kurzfrist auf Mittelfeldstratege Thiago verzichten. Wie Trainer Hansi Flick erklärte, fällt der 29-jährige Spanier für das Gipfeltreffen aus. Wer stattdessen im Mittelfeld aufläuft, ließ der Übungsleiter allerdings offen. "Das letzte Geheimnis beim FC Bayern, was die Aufstellung betrifft, will ich bei mir behalten."

🗣 Hansi #Flick zum Personal für #BVBFCB: "@Thiago6 hat heute nicht trainiert, er fällt leider für dieses Spiel aus. Das letzte Geheimnis beim #FCBayern, was die Aufstellung betrifft, will ich bei mir behalten." pic.twitter.com/OBucBM4Rq1 — FC Bayern München (@FCBayern) May 25, 2020

Wieder einsatzfähig wird allerdings Jerome Boateng sein. Der Verteidiger konnte nach einer Hüftblockade am Abschlusstraining in München teilnehmen. „Er ist einsatzfähig“, sagte Flick.

BVB gegen den FC Bayern: Die Rahmendaten

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München Datum: 26.05.2020 Anstoß: 18.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Tobias Stieler TV-Übertragung: Sky / SkyGo / SkyTicket

BVB gegen FC Bayern live im TV sehen - so geht's

Das Interesse am Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga ist groß. Der Liga-Gifel wird in 200 Fifa-Ländern zu sehen sein, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Montag mitteilte. In Deutschland überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und exklusiv die Partie von Borussia Dortmund.

Hat den Spitzenreiter aus München im Blick: BVB-Trainer Lucien Favre. Foto: DPA

Nach den ersten zwei Spieltagen, die im Free-TV liefen, wird das Top-Spiel nun wieder ausschleßlich im Pay-TV zu sehen sein. Der Countdown für das Spitzenspiel am Dienstag beginnt um 17.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 HD. Sky-Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellman werden die Zuschauer einstimmen. Das Spitzenspiel kommentiert Wolff Fuss. Mit Fan-Kommentar gibt es den Liga-Gipfel auf Sky Sport Bundesliga 6 HD.

Um das Spiel am Dienstag live bei Sky sehen zu können, müssen Sie allerdings Abonnent des Bundesliga-Paketes von Sky sein. Das kostet Euch im 12-Monats-Abo aktuell mindestens 24,99 Euro pro Monat. Weitere Infos zu den Abo-Möglichkeiten beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage.

BVB gegen den FC Bayern im Live-Stream sehen: So geht's

Alternativ zur regulären Übertragung bei Sky, können Sie die Partie auch online im Live-Stream verfolgen - das ist allerdings ebenfalls nur für Sky-Kunden möglich. Sky-Go ist hier die Lösung.

Foto: Firo

Sky-Kunden, die das Bundesliga-Paket abonniert haben, können alles Spiele aus Deutschlands höchster Spielklasse immer auch im Live-Stream sehen. Alles, was Sie dafür benötigen ist die Sky-Go-App, die kostenlos in allen gängigen Stores zum Download bereit steht (zum Beispiel Google-Play-Store oder Apple-Store).

Wie auch im regulären TV wird der Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern auch bei Sky-Go von Wolff-Christoph Fuss kommentiert. Moderiert wird ebenfalls von Sebastian Hellmann, dem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zur Seite steht.

BVB gegen den FC Bayern im Live-Stream mit dem Sky-Ticket

Als Alternative zu Sky-Go besteht auch die Möglichkeit, das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München ohne Abonement im Live-Stream zu schauen. Wer daran interessiert ist, sollte sich mit dem Sky-Ticket beschäftigen. Anders als das Sky-Abo, welches in der Regel über mindestens zwölf Monate läuft, ist das Sky-Ticket monatlich kündbar.

Aktuell bietet der Sender das "Supersport-Ticket" für 39,99 Euro für insgesamt zwei Monate an. Damit können Fans der Bundesliga alle Spiele der verbleibenden Saison schauen, die der Sender überträgt (auch DAZN und Amazon übertragen einige Spiele). Mit dem Sky-Ticket würden dementsprechend auch Fans von Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf ihre Kosten kommen.

Wie genauSie an das Sky-Ticket kommen und was es alles bietet, können Sie hier nachlesen.

BVB gegen FC Bayern: So seht Ihr die Highlights

Wer den Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern verpasst hat, kann anschließend auch in den Highlights die besten Szenen des Spiels sehen. Dafür gibt es mehrere Anlaufpunkte. So werden sie etwa 40 Minuten nach Abpfiff bereits beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein.

Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie allerdings Kundes des Streamindienstes sein. Ein Monatsabo kostet derzeit 11,99 Euro pro Monat. Es ist jederzeit kündbar und der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Alternativ können Sie sich auch für den DAZN Jahrespass entscheiden. Dieser kostet 119,99 Euro.

Wer die besten Szenen von Dortmund gegen Bayern lieber im Free-TV schauen möchte, kann dies in der ARD tun. Am Dienstag um 22.45 Uhr wird im Ersten die Sportschau gezeigt. Hier werden die besten Szenen aller Spiele vom Dienstag gezeigt. (lo/rh)

