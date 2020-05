Corona-Regeln missachtet: Kalou sorgt mit Video für Wirbel

Essen. Per Livestream lüftete Salomon Kalou Geheimnisse aus der Hertha-Kabine. Dabei werden Corona-Vorschriften missachtet.

Offensivspieler Salomon Kalou von Hertha BSC hat seine Fans in einem Facebook-Livevideo mit in die Kabine der Berliner genommen. Darin reden seine Berliner Mitspieler über den Gehaltsverzicht der Profis während Kalou die Hygienevorschriften des DFL-Konzepts misachtet.

Nachdem er den Spielerbereich im Trainingszentrum der Hertha betrat, begrüßte Kalou zunächst einige Teamkollegen und Mitarbeiter per Handschlag und setzte sich dann neben Stürmer Vedad Ibisevic in die Kabine. Das DFL-Hygienekonzept allerdings sieht vor, dass Aufenthalte in den Kabinen auf ein Minimum reduziert werden sollen.

Hertha-Profi Vedad Ibisivic lässt sich über Gehaltsverzicht aus

Im Anschluss unterhält sich Ibisevic mit einem Mitspieler, der nicht im Bild zu sehen ist, über Gehaltskürzungen, die die Profis im Zuge der Corona-Krise trifft. Danach platzt Kalou während eines Corona-Tests mit Innenverteidiger Jordan Torunarigha in den Testraum und filmt das den Ablauf heimlich. Über die Aufforderung eines Mitarbeiters, er möge das Video löschen, lachte Kalou lediglich.

Ebenfalls brisant: Als Kalou seinen Gehaltsnachweis aus dem Spind holt, merken die Kollegen an, dass Hertha BSC von den Profis offenbar mehr Geld einbehalten hat, als verabredet war. Ibisevic etwa äußert sich verwundert. Die Profis hatten im Zuge der Corona-Krise zwar einem teilweisen Gehaltsverzicht zugestimmt, jedoch offenbar einen anderen Prozentsatz vereinbart als jenen, der nun auf dem Gehaltsbescheid vermerkt ist. Die Rede ist von überschaubaren elf Prozent.

Auf Anfrage kündigte Hertha BSC an, dass am Nachmittag eine Stellungnahme zum Video des Ivorers abgeben zu wollen.

Für die (DFL) kommt das Video zur Unzeit. Die 36 Profiklubs hoffen auf eine Fortsetzung der ersten beiden Ligen noch im Mai, dafür wurde ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet. Auf Basis dieses Dokuments sollen die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch über einen Wiedereinstieg in die Saison beraten. (fs/sid)