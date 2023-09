Darmstadt eine Woche ohne Lieberknecht

Leverkusen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss in der kommenden Woche auf Cheftrainer Torsten Lieberknecht verzichten. Der 50-Jährige unterziehe sich in der Länderspielpause „einem kurzfristigen medizinischen Eingriff“ und stehe dadurch „rund eine Woche nicht zur Verfügung“, teilte der Club nach dem 1:5 bei Bayer Leverkusen mit.

In Lieberknechts Abwesenheit wird Co-Trainer Ovid Hajou die Übungseinheiten leiten und die Mannschaft betreuen. Geplant ist, dass Lieberknecht in der Woche vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 17. September zurückkehrt. Darmstadt ist nach drei Spielen noch punktlos und auf den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga abgerutscht.