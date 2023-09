Debüt für Keita: Toptransfer erstmals im Werder-Kader

Bremen Für 90 Minuten reicht es noch nicht, doch ein Kurzeinsatz steht endlich bevor: Werder Bremen setzt gegen Köln auf seinen Toptransfer.

Am Samstag soll es endlich so weit sein: Naby Keita steht vor seinem Bundesliga-Debüt für Werder Bremen. Der im Sommer vom FC Liverpool gekommene Offensivspieler hat seine Adduktorenverletzung endgültig auskuriert und gehört am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erstmals zum Kader der Grün-Weißen.

„Bei Naby wird es noch nicht für einen Startelfeinsatz reichen. Aber er ist ein Kandidat für eine Einwechslung im Laufe des Spiels. Für welchen Zeitraum, das müssen wir noch sehen“, sagte Werder-Coach Ole Werner.

Keita (28) hatte sich zu Beginn der Vorbereitung an den Adduktoren verletzt und konnte so noch kein Spiel für den Bremer Fußball-Bundesligisten bestreiten. Um kein Risiko einzugehen, hatten die Verantwortlichen den Offensivspieler aus Guinea behutsam aufgebaut. „Das war jetzt seine erste volle Trainingswoche. Das ist nach einer langen Pause dann einfach ein vernünftiger Aufbau“, sagte Werner, der gegen Köln aus dem Vollen schöpfen kann. Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Rafael Borré ist nach seiner Einwechslung beim 2:4 in Heidenheim am vergangenen Sonntag eine Option für die Startelf.