DFL-Wirtschaftsreport 2020: Die Zahlen stimmen

Essen. Die DFL hat wieder einmal glänzende Zahlen präsentiert. Das macht Mut für die Zukunft, hat aber seinen Preis. Ein Kommentar.

Die Geschäfte laufen blendend. Die Deutsche Fußballliga meldet in ihrem aktuellen Wirtschaftsreport für die Saison 18/19 jedenfalls Rekorde über Rekorde. Der Umsatz von 1. und 2. Liga? Zum 15. Mal in Folge gestiegen. Die Eigenkapitalquote der Klubs? So hoch wie nie. Die Zahl der Stadionbesucher? Weltweit Spitze.