Eintracht kassiert Test-Pleite - Kalajdzic-Leihe rückt näher

Frankfurt hat am Samstag ein Testspiel gegen Freiburg klar verloren.

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt verpatzt die Generalprobe für den Bundesliga-Jahresauftakt. Dafür läuft es auf dem Transfermarkt.

Eine Woche vor der Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt noch nicht in Form. Die Hessen kassierten in einem Testspiel gegen den Ligarivalen SC Freiburg eine 2:5 (1:2)-Pleite und zeigten dabei eine enttäuschende Leistung.

In der ohne Zuschauer ausgetragenen Partie brachte Abwehrchef Robin Koch die Hessen in der 24. Minute in Führung. Danach trafen Roland Sallai mit einem Doppelpack (29./48.), Merlin Röhl (34.), Michael Gregoritsch (55.) und Vincenzo Grifo (64./Foulelfmeter) für die Gäste. Aurelio Buta (76.) sorgte für den zweiten Frankfurter Treffer.

Besser laufen bei den Hessen die Bemühungen um eine Verpflichtung von Sasa Kalajdzic vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers. Der 26 Jahre alte Stürmer steht vor einem Wechsel zu den Frankfurtern. Er soll die nach dem Sommer-Abgang von Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) entstandene Lücke im Angriff schließen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll der österreichische Nationalspieler bereits am Montag erstmals bei der Eintracht trainieren. Am kommenden Samstag müssen die Frankfurter zum ersten Pflichtspiel bei RB Leipzig antreten.