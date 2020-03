Ex-Schalker Clemens feiert Comeback in der Regionalliga

Köln. Christian Clemens ist zurück. Nach seiner schweren Knieverletzung wird der ehemalige Schalker am Samstag für die U21 des 1. FC Köln spielen.

Es war der 26. April 2019. Der 1. FC Köln war auf Aufstiegskurs in der 2. Bundesliga und das Heimspiel gegen Darmstadt 98 stand auf dem Programm. In diesem Heimspiel verletzte sich Christian Clemens schwer. Die Diagnose: Kreuzband- und Innenbandriss.

Jetzt ist er wieder fit. 316 Tage nach dem Schock steht das Comeback an für den Außenbahnspieler, der beim 1. FC Köln noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 hat. Der 28-Jährige, der auch 28 Spiele für den FC Schalke bestritt, soll - so berichtet es der "Kölner Express" beim Heimspiel der U21 am Samstag in der Regionalliga (14 Uhr) zu einem 45-minütigen Einsatz gegen den VfB Homberg kommen.

Und die U21 der Kölner kann in diesen Tagen Hilfe gebrauchen. Nach einem tollen Start mit fünf Siegen aus sieben Spielen klappte zuletzte nicht mehr viel. Was auch daran liegen kann, dass mit Darko Churlinov Kölns bester Torjäger der Reserve im Winter zum VfB Stuttgart wechselte.

Auf jeden Fall warten die Kölner seit dem 9. November 2019 (3:0 gegen Schalke II) auf einen Sieg. Danach gab es in acht Partien vier Remis und vier Niederlagen. Zuletzt rettete man durch ein Tor von Lukas Nottbeck in der 90. Minute ein 1:1 gegen Haltern.

In der Tabelle steht der FC immer noch auf einem ordentlichen achten Platz. Gegen Homberg soll nach dem 1:1 im Hinspiel nun endlich ein Sieg her. Und der VfB scheint da der richtige Gegner zu sein, denn die Duisburger sind kein Schrecken in der Fremde. Ein großer Coup gelang mit dem Dreier an der Essener Hafenstraße. Ansonsten gab es auswärts kaum was zu holen. Die Bilanz in der Fremde: Zwei Siege, zwei Unentschieden, neun Niederlagen.

1. FC Köln verlängert Vertrag mit U19-Talent

Vor dem Spiel hat der FC noch eine Personalie vermeldet. U19-Spieler Georg Strauch hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Er wird in der kommenden Spielzeit zum U21-Team der Geißböcke stoßen. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler spielt seit 2014 für den FC.

„Georg ist ein flexibel einsetzbarer Spieler. Wir freuen uns darauf, ihn im Herrenbereich weiter zu entwickeln“, sagt Matthias Heidrich, der sportliche Leiter im NLZ.

Aktuell zählt Strauch zu den Leistungsträgern der FC-U19, die die A-Junioren-Bundesliga West nach 19 Spieltagen mit zwei Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund anführt. Carsten Schiel, Leiter Entwicklung im NLZ, sagt: „Georg hat als Stammspieler seinen Anteil daran, dass unsere U19 so eine gute Saison spielt. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und seine nächsten Schritte in der U21 machen wird.“