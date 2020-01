Berlin. Der FC Bayern fühlt sich nach dem 4:0 in Berlin in der Rolle des Leipzig-Verfolgers gestärkt. Uneins ist man sich nur in Sachen Winterzugänge.

FC Bayern: Schalke kann den Druck auf Salihamidzic erhöhen

Als Thomas Müller in der improvisierten Interviewzone des Berliner Olympiastadions stand, nahm er jene Bewertung bereits vorweg, die spätestens am Saisonende durchgeführt wird, vielleicht aber auch schon am Abend des 9. Februar. Das Topspiel des amtierenden Meisters FC Bayern gegen den aktuellen Tabellenführer RB Leipzig in knapp drei Wochen könnte ja bereits eine erste Ahnung davon vermitteln, ob sich die Münchener auf dem Transfermarkt richtig entschieden haben.

Trainer Flick hofft auf Verstärkung

An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfangen die Münchener den FC Schalke 04 (Sa., 18.30 Uhr/Sky). Noch bis zum 31. Januar hat die Wechselbörse geöffnet, und wer bis dahin nicht im Winterschlussverkauf zugeschlagen hat, muss warten bis zum Sommer-Shopping. Für die aktuelle Saison wäre es dann zu spät, jedenfalls sofern überhaupt nötig. „Wenn die nächsten Wochen die Ergebnisse passen, müssen wir uns nicht verstärken und hätten uns auch nicht verstärken müssen“, sagte Müller nach dem lange Zeit mühsamen, dank einer Tempoverschärfung in der zweiten Halbzeit aber noch standesgemäßen 4:0 (0:0)-Sieg bei Hertha BSC. „Falls die Ergebnisse nicht so gut ausfallen die nächsten Wochen, dann hätten wir uns auf jeden Fall verstärken müssen.“

Oliver Kahn mit ernster Miene

Es ist eine spannende Frage, welche Schlüsse die Münchener aus dem erfolgreichen Start in die Rückrunde für mögliche Verstärkungen ziehen, die sie weiterhin erwägen, vorzugsweise als Leihe. Während Müller schon die beiden Szenarien fürs Transferfazit durchspielte, ging es womöglich genau um diese Debatte auch hinter seinem Rücken, wo Oliver Kahn mit ernster Miene Richtung Teambus schritt. Begleitet von Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der auf ihn einredete. Kahns Ausdruck unterschied sich kaum von jenem wenig erbauten Gesicht, mit dem er lange Zeit sein erstes Spiel als Vorstandsmitglied des FC Bayern verfolgt hatte. Vielleicht lag das nach dem Abpfiff aber auch nur daran, dass Kahn damit beschäftigt war, energisch in einen Apfel zu beißen.

Mangel an Defensivspielern

Trainer Hansi Flick verwies jedenfalls auch in Berlin auf einen „Mangel an Spielern in der Defensive“ und hofft weiterhin auf Verstärkungen, wenngleich er seine vehemente Forderung nach „mindestens“ zwei Zugängen jüngst etwas abschwächte, zumindest öffentlich. Der klare Sieg bei der Hertha könnte Salihamidzic derweil in Sachen Wintertransfers in seiner eher defensiven Haltung bestärkt haben, die er dort ebenfalls noch einmal vortrug. Ob der recht schmale Kader mit vorerst noch einigen Verletzten aber ausreichen wird, um in allen Wettbewerben ernsthaft um die Titel mitzuspielen, darüber konnte die Partie gegen die sehr destruktiven und limitierten Berliner keinen Aufschluss geben.

In der Rolle des Jägers

Ist damit die Jagd auf Tabellenführer Leipzig bei weiterhin vier Punkten Rückstand eröffnet? „Die läuft die ganze Zeit schon“, sagte Müller. Und Kapitän Manuel Neuer ergänzte wegen der Routine als Verfolger selbstgewiss: „Wir kennen die Rolle aus der letzten Saison und haben schon da gezeigt, dass wir Kämpfer sind.“ Im Januar 2019 lagen die Bayern sechs Punkte hinter Dortmund zurück und wurden doch noch Meister. Nun sind sie zwei Zähler näher dran an Platz eins und haben bereits Mönchengladbach überholt. Das hat ihre Jagdlust noch befördert.

„Jeder hat andere Blickwinkel“

Zur Transferdebatte sagte Müller auch noch etwas, das über seinen eher launigen Ausblick auf die beiden Szenarien für das künftige Fazit hinausging. Was er zum Thema Winterzugänge nachschob, klang durchaus wie eine Empfehlung in Flicks Sinne mit gleichzeitigem Verständnis für Salihamidzic, der auch ans Budget für die geplanten Großeinkäufe im Sommer denken muss. Müller sagte: „Jedes Ressort in so einem Fußballverein, auch bei uns, muss natürlich schauen, dass die Bedingungen optimal sind. Jeder hat auch andere Blickwinkel auf gewisse Dinge.“ Das spätere Fazit wird darauf allerdings keine Rücksicht nehmen, wenns schief geht.