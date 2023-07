FC Bayern und VfB laut Medien über Ausleihe von Nübel einig

München/Stuttgart Torhüter Alexander Nübel wird übereinstimmenden Medieninformationen zufolge auf Leihbasis für ein Jahr bis 2024 vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart wechseln. Wie der TV-Sender Sky und auch die „Bild“ am Sonntagabend berichteten, haben sich der deutsche Fußball-Meister und der schwäbische Bundesliga-Konkurrent darauf geeinigt.

Torhüter Alexander Nübel wird übereinstimmenden Medieninformationen zufolge auf Leihbasis für ein Jahr bis 2024 vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart wechseln. Wie der TV-Sender Sky und auch die „Bild“ am Sonntagabend berichteten, haben sich der deutsche Fußball-Meister und der schwäbische Bundesliga-Konkurrent darauf geeinigt.

Der VfB soll keine Kaufoption besitzen und eine Leihgebühr von etwa einer Million Euro bezahlen. Nübel soll zeitnah die medizinische Untersuchung absolvieren und an diesem Montag nicht mit der restlichen Bayern-Mannschaft auf Asien-Reise gehen.

Der frühere Schalker war zuletzt an AS Monaco ausgeliehen. Angesichts der geplanten Rückkehr von Nationaltorwart Manuel Neuer hatte er klargestellt, dass er einen erneuten Wechsel anstrebe. Zuletzt hatte der im Winter geholte ehemalige Gladbacher Schlussmann Yann Sommer die Rolle der Nummer eins eingenommen, während Neuer nach seinem Beinbruch am Comeback arbeitete. Der Vertrag des 2020 verpflichteten Nübel beim FC Bayern läuft noch bis 2025.