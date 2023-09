FC-Fehlstart: Baumgart will „weiter den Arsch hochnehmen“

Köln Nur ein Punkt aus sechs Spielen - die Bilanz des 1. FC Köln in dieser Saison ist desaströs. Trainer Steffen Baumgart versichert weiter mit markigen Worten, nicht aufgeben zu wollen.

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln verbreitet nach dem Fehlstart mit nur einem Punkt aus sechs Bundesliga-Spielen weiter Kampfgeist.

„Ich stelle mich hier nicht hin und haue auf alles drauf. Aber ich rede auch nix schön“, sagte Baumgart nach dem 0:2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart: „Da steht nur ein Punkt, das ist Fakt. Aber wir werden uns nicht verstecken. Wir werden weiter den Arsch hochnehmen und um jeden Zentimeter und um die nötigen Punkte kämpfen.“

Mit Leistung halbwegs zufrieden

Mit der Leistung seines Teams war der Coach in allen Spielen halbwegs zufrieden. „Aber ich will auch nicht jede Woche das Gleiche erzählen“, sagte er am Samstag: „Es ist eine beschissene Situation für uns alle, wenn du einen solchen Aufwand betreibst und dich nicht mal annähernd belohnst. Da ist es nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden.“ Man müsse die Dinge schon auch „klar ansprechen. Es nutzt nix, dass wir in allen Spielen nah dran waren. Es nutzt nix, dass wir in allen Spielen ein bisschen gut waren. Wir haben Fehler gemacht, die wir nicht machen dürfen“.

Unterstützung bekam Baumgart von seinem Stuttgarter Kollegen Sebastian Hoeneß. „Ich habe im Vorfeld viele Kölner Spiele gesehen“, sagte er: „Alle waren eng. Es gab nur ein Spiel, wo ich gesagt habe, es geht in Ordnung, dass sie keine Punkte holen. Das hat sich wieder bestätigt. Das war heute ein richtig glücklicher Sieg.“