Frankfurts Glasner: „Ich habe im Fußball schon alles erlebt“

Frankfurts Trainer Oliver Glasner gestikuliert an der Seitenlinie.

Dortmund Trainer Oliver Glasner lässt sich durch die aktuelle Schwächephase von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht beirren. „Ich habe im Fußball schon alles erlebt“, sagte Glasner nach dem 0:4 beim neuen Tabellenführer Borussia Dortmund, dem achten Ligaspiel nacheinander ohne Sieg: „Ich bin schon 30 Jahre im Fußball. Da erlebt man alles in alle Richtung. Als Spieler stand ich mal zur Halbserie mit 30 Punkten auf einem Europacup-Platz und bin am Ende noch abgestiegen.“

Trainer Oliver Glasner lässt sich durch die aktuelle Schwächephase von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht beirren. „Ich habe im Fußball schon alles erlebt“, sagte Glasner nach dem 0:4 beim neuen Tabellenführer Borussia Dortmund, dem achten Ligaspiel nacheinander ohne Sieg: „Ich bin schon 30 Jahre im Fußball. Da erlebt man alles in alle Richtung. Als Spieler stand ich mal zur Halbserie mit 30 Punkten auf einem Europacup-Platz und bin am Ende noch abgestiegen.“

Dennoch klingen Glasners Worte auch nicht nach baldiger Besserung. „Wir pfeifen in der Defensive aus dem letzten Loch“, sagte er: „Um die Worte von Markus (Sportchef Markus Krösche, d. Red.) zu verwenden: Es ist eine Scheißphase im Moment. Aber es liegt an uns, das zu verändern. Wir sind noch dabei im Kampf um die internationalen Plätze.“