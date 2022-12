Bundesliga Gikiewicz: „Ich will noch sechs Jahre spielen“

Augsburg Der Augsburger Rafal Gikiewicz will auch mit 40 Jahren noch im Tor stehen. „Ich will noch sechs Jahre spielen“, sagte der 35 Jahre alte Schlussmann Spox und Goal in einem Interview.

„Ich bin zwar 35, aber habe ein besseres Gefühl als zu meiner Anfangszeit in Deutschland. Ich kenne jetzt meinen Körper sehr gut und weiß, was er braucht, um mich weiter zu entwickeln.“

Gikiewicz spielt seit dem Sommer 2020 beim Fußball-Bundesligisten aus Augsburg, sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Einen finanziell lukrativen Wechsel nach Saudi-Arabien würde er vorerst ablehnen. „Dann sage ich ihnen, sie sollen sich zwei Jahre später wieder melden“, meinte Gikiewicz.

Die Augsburger bereiten sich ab dem 3. Januar auf das Auftaktspiel bei Borussia Dortmund am 22. Januar vor. Einen Tag nach dem Trainingsauftakt geht es für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ins Trainingslager nach Spanien. Dort bereiten sich die Augsburger bis zum 12. Januar auf die verbleibenden 19 Spiele in der Bundesliga vor. Sie überwintern nach vielen Verletzungsproblemen auf dem 14. Tabellenrang.