Gladbachs Christoph Kramer laboriert derzeit an einer Sprunggelenksverletzung.

Bundesliga Gladbach in Wolfsburg wohl ohne Kramer

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg um den Einsatz von Christoph Kramer.

Der Mittelfeldspieler hatte sich am vergangenen Wochenende beim 5:2 im Rheinderby gegen den 1. FC Köln eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. «Das sieht nicht so gut aus, er hat seither noch keine Einheit mit der Mannschaft absolvieren können. Es besteht nur eine ganz kleine Restchance», sagte Borussia-Trainer Daniel Farke. Deutlich besser seien die Einsatzchancen von Manu Koné, der nach einem Tritt in die Wade im Köln-Spiel mit dem Mannschaftstraining aussetzen musste.

Auswärts ist der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga zwar noch sieglos (drei Remis/eine Niederlage), aber Farke ist zuversichtlich, dass sich das am Wochenenden ändert. «Mein Bauchgefühl ist ganz gut. Die Mannschaft ist fokussiert und hat gut trainiert und wenn wir gut sind, haben wir auch alle Chancen auf drei Punkte», sagte der 45-Jährige.

