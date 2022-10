Hertha-Trainer Schwarz wartet auf Sieg-Belohnung

Berlin. Trainer Sandro Schwarz sieht Hertha BSC auch nach drei Unentschieden in Serie auf dem richtigen Weg. Die Stimmung beim Berliner Fußball-Bundesligisten sei auch nach dem 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gut.

«Es macht mehr Spaß, die Belohnung dann auch mit drei Punkten zu spüren», sagte Schwarz vor der Trainingseinheit am Olympiastadion. «Dennoch ist die Gefühlslage nicht: 'Wieder nicht gewonnen'» meinte der 43-Jährige.

Für das Remis gegen die Kraichgauer gebe es «inhaltliche Gründe». Bei den Unentschieden zuvor in Mainz (1:1) und gegen Leverkusen (2:2) sei das anders gewesen. In Mainz hatten die Berliner den Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert, gegen Leverkusen wurde ihnen kurz vor Schluss ein klarer Handelfmeter verwehrt. Mit sieben Punkten steht die Hertha nach acht Saisonspielen knapp vor der Abstiegszone.

Verteidiger Filip Uremovic wird nach seiner gegen Hoffenheim erlittenen Knöchelblessur am Dienstag weiter untersucht werden. «Er hat morgen ein MRT und dann wissen wir näheres», sagte Schwarz. Der 25 Jahre alte Kroate hatte sich bei einem Zusammenprall mit Hoffenheims Ozan Kabak verletzt. Agostin Rogel hatte ihn bei seinem Bundesliga-Debüt ersetzt und wäre auch im nächsten Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg die personelle Alternative.

